Schnelles Frauenquartett: SG-Team Korbach/Frankenberg knackt Norm für Süddeutsche über 4 x 100 m

Leichtathletik

+ © Hamel Freude über die Qualifikation für die Süddeutschen (v.l.): Alina Behle, Lara Nagel, Emma Scholl und Luzie Westmeier liefen über 4x 100 Meter eine schnelle Stadionrunde. © Hamel

Ein Frauen-Quartett erzielte beim Sportfest Sprint/Staffel der LG Eder auf der Anlage in Allendorf das beste Ergebnis. Die Vereine LG Eder, TSV Frankenberg, VfL Marburg und TSV Korbach nahmen daran teil.

Allendorf – Luzie Westmeier, Lara Nagel, Emma Scholl und Alina Behle bildeten die Staffel Frauen-Startgemeinschaft Frankenberg-Korbach über 4 x 100 Meter. Sie gewannen nicht nur überlegen in 51,86 Sekunden vor der LG Eder (53,50) und dem VfL Marburg (55,02), sondern sie knackten damit auch die Qualifikationsnorm für die Süddeutschen Meisterschaft. Die Vier scheinen auch gut gerüstet für die Hessische Meisterschaft in der kommenden Woche in Bürstadt zu sein.

Auch die U20 der Startgemeinschaft gewann in der Besetzung Lea Kolberg, Anna-Lena Böhle, Ida Scholl und Johanna Kleine ihr Staffelrennen in 55,99 Sekunden.

Korbacher Jungen mit Perspektive

mit Ein weiteres Ausrufezeichen setzten die 3 x 800 Meter-Läufer der U14 des TSV Korbach. Für Sönke Behle, Frederic Neumann und Luis Gass blieben die Uhren bei 8:25,00 Minuten stehen. Damit lagen sie nur 15 Hundertstel über dem Kreisrekord der LG Diemelsee. Diese Trio gewann mit ihrem Vereinskameraden Phil Heyden auch die 4 x 75 Meter-Staffel der U14 in 43,47 Sekunden. „Wir haben seit langer Zeit mal wieder Jungen mit guten Perspektiven in unseren Reihen“, freuten sich U14-Trainer Tom Heyden und Trainerin Lea Kolberg.

Bei den Mädchen überragte die WU14 des TSV Frankenberg mit Malin Materna, Filiz Nolte, Paula Hartmann und Lara Stein in 41,19 Sekunden. Es folgte die Staffel des TSV Korbach (Eleni Drosidis, Zoe Müller, Charlotta Müller und Sophia Stephan), die als W12-Gruppe 43,50 Sekunden lief.

Im Rahmenprogramm wurden Sprint-/Wurf-Wettbewerbe angeboten. Für Luis Gass und Sophia Stephan (beide TSV Korbach/M/W12) blieben die Uhren über 75 Meter erstmals unter 11 Sekunden stehen. Sophia siegte in 10,93, Luis in 10,99. Er siegte auch im Ballwurf mit 44,0 Meter. mha