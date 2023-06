Sieg in Ratingen: Siebenkämpferin Carolin Schäfer meldet sich eindrucksvoll zurück

So sieht Freude aus: Siebenkämpferin Carolin Schäfer aus Bad Wildungen hat beim Meeting in Ratingen einen starken Wettkampf gezeigt. Hier feiert sie ihren ersten Versuch beim Kugelstoßen. © IMAGO/Beautiful Sports

Siebenkämpferin Carolin Schäfer hat zum dritten Mal in ihrer Laufbahn das Mehrkampfmeeting in Ratingen gewonnen. Die gebürtige Bad Wildungerin kam am Ende eines spannenden Wettkampfs auf 6369 Punkte

Ratingen – „Ich bin wieder zurück!“ – Das war die Botschaft, die Carolin Schäfer gestern Abend setzte. Nicht nur verbal. Die 31-Jährige aus Bad Wildungen siegte in neuer Saisonbestleistung beim Siebenkampf in Ratingen. Fast noch wichtiger für sie: Bei ihrem dritten Sieg ihrer Karriere in Ratingen gewann die Nordhessin das deutsche Duell gegen Sophie Weißenberg, die Zweite wurde.

2022 führte Vanessa Grimm aus Hofgeismar, die in Ratingen nach dem Weitsprung chancenlos auf ein gutes Ergebnis ausstieg, mit 6323 Punkte die Jahresbestenliste in Deutschland an. Dieses Jahr liegt Sophie Weißenberg von Bayer Leverkusen mit 6375 – Ende Mai in Götzis geholt – vorn. Noch, wenn es nach Carolin Schäfer geht. Die Olympia-Siebte von 2021 und EM-Sechste von 2022 sammelte in Ratingen 6369 Punkte.

„Ich bin noch nicht abgeschrieben. Ich bin nicht zu alt“, betonte Carolin Schäfer. „Der Sieg in Ratingen bedeutet mir sehr viel. Er gibt mir Rückenwind auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Dort möchte ich ein Wörtchen mitreden. Die Top sechs – das ist mein Ziel bei der WM.“ Der Sieg in Ratingen sichert Carolin Schäfer die Teilnahme bei der WM in Budapest (19. bis 27. August).

Nach den 100 Meter Hürden (13,43 Sekunden) und dem Hochsprung (1,75 Meter) lag die Bad Wildungerin im Trikot von Eintracht Frankfurt im Soll. Dann überraschte die 31-Jährige mit ihrem besten Kugelstoß-Resultat seit sechs Jahren – 14,75 Meter. Nochmals 31 Zentimeter weiter als in Götzis und nur neun Zentimeter weniger als bei dem Gewinn ihres Vizeweltmeistertitels 2017.

„Die Impulse im Training haben Früchte getragen, speziell auch bei der Schnelligkeit“, freute sich Carolin Schäfer. Pech im Weitsprung (5,83 Meter) – ihr erster guter Versuch wurde nach einer Millimeter-Entscheidung als ungültig gewertet – führte dann dazu, dass die Olympianorm (6480 Punkte) außer Reichweite geriet.

Mit 50,23 Metern im Speerwurf holte sie aber die nach dem Weitsprung verloren gegangene „Leader“-Startnummer zurück. 21 Punkte Vorsprung hatte Carolin Schäfer vor den abschließenden 800 Metern. Wäre Sophie Weißenberg 1,4 Sekunden schneller als sie im Ziel, würde die Leverkusenerin den Siebenkampf gewinnen.

Mit großer Entschlossenheit ließ Carolin Schäfer ihrer sechs Jahre jüngeren Konkurrentin aber nicht den Hauch einer Chance und hatte im Ziel als Dritte in 2:14,94 Minuten über sieben Sekunden Vorsprung auf sie.

Nur im Weitsprung blieb Carolin Schäfer hinter ihren Erwartungen zurück. © IMAGO/Beautiful Sports