Siebenkämpferin Carolin Schäfer führt nach dem ersten Tag in Ratingen

Von: Thorsten Spohr

Starke Leistung: Carolin Schäfer blieb im Kugelstoßen nur knapp hinter ihrer Bestleistung zurück. © dpa

Guter erster Tag für Siebenkämpferin Carolin Schäfer beim Mehrkampfmeeting in Ratingen: Die frühere Weltmeisterschaftszweite liegt nach den ersten vier Disziplinen im Siebenkampf mit 3812 Punkten an der Spitze.

Ratingen - Die 31-jährige gebürtige Bad Wildungerin hat die Olympia-Norm von 6480 Zählern im Visier. „Ich will sie in diesem Jahr abhaken, ob hier oder bei der WM in Budapest steht in den Sternen“, sagte Schäfer.

Für sie ist es schon der zwölfte Ratingen-Start, für die WM in Budapest ist sie bereits qualifiziert. Die Vorjahressiegerin von Ratingen, Sophie Weißenberg aus Leverkusen, liegt mit 3744 Punkten an zweiter Stelle.

Über die 100 Meter Hürden startete Schäfer mit guten 13,43 Sekunden. Es folgten 1,75 Meter im Hochsprung, ehe Schäfer im Kugelstoß jubeln durfte: Mit 14,75 Metern blieb sie nur knapp hinter ihrer Bestleistung zurück. Gute 23,88 Sekunden über die 200 Meter rundeten einen guten ersten Tag ab.

„Insgesamt war es ein guter erster Tag mit dem Kugelstoßen als Highlight. 14,75 Meter, so weit habe ich seit 2017 nicht mehr gestoßen. Die Impulse im Training haben Früchte getragen, speziell auch bei der Schnelligkeit. Es geht insgesamt in die richtige Richtung“, sagte Schäfer bei leichtathletik.de. dpa/tsp