Carolin Schäfer muss bei der WM aufgeben

Von: Gerhard Menkel

Es ging nicht mehr: Knieprobleme zwangen Carolin Schäfer zur Aufgabe. © Sven Hoppe

Frühes Aus für Carolin Schäfer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest: Die gebürtige Wildungerin ist am zweiten Tag des Siebenkampfs nicht mehr dabei.

Budapest - Nach drei Disziplinen musste die 31-Jährige von Eintracht Frankfurt , Vize-Weltmeisterin von 2017, den Wettkampf auf Rang elf liegend beenden. Der Deutsche Leichtathletik-Verband führte Knieprobleme für das Aus an. Zuvor war auch schon die EM-Dritte Annik Kälin aus der Schweiz krank ausgestiegen.

Carolin Schäfer war zu den 200 Metern zum Abschluss des ersten Tages nicht mehr angetreten. Sie war am Morgen durchwachsen in den wegen eines Unwetters verspätet begonnenen Wettkampf gestartet. Im schnellsten Hürdenrennen aller Siebenkämpferinnen sammelte sie In 13,60 Sekunden 24 Punkte weniger als bei ihrem bisher besten Siebenkampf der Saison in Ratingen (6.369 Punkte).

Zufrieden konnte sie mit 1,77 Meter im Hochsprung sein - zwei Zentimeter besser als in Ratingen. Schwer tat sie sich dagegen beim Kugelstoßen. Mit einer Bestleistung von jenseits der 15 Meter und der Ratingen-Weite von 14,75 Meter im Kopf, musste sich Schäfer nach zwei ungültigen Versuchen mit 13,98 Meter zufriedengeben. Damit lag sie nach drei Disziplinen auf Platz elf.

Die Leverkusenerin Sophie Weißenberg lag in Schlagdistanz zur Bronzemedaille. Sie lag nach vier Disziplinen mit 3877 Punkten auf dem fünften Platz. Die aus Hofgeismar stammende Vanessa Grimm (26), die sich nach einem Kreuzbandriss erfolgreich zurückgekämpft hat, beendete den Samstag als 15. mit 3599 Punkten. Zum ersten Mal seit 2015 waren wieder drei deutsche Athletinnen in einem WM-Siebenkampf vertreten. (dpa)