Skilangläuferin Ilva Kesper überzeugt beim Deutschlandpokal

Gelungener Test auf Skirollern: Ilva Kesper (hier im Vorjahr in Willingen unterwegs) belegte Platz vier in Bad Blankenburg. © frg

Skilangläuferin Ilva Kesper hat den ersten Härtetest ihrer Saisonvorbereitung bestanden. Mit ihrem Auftritt beim Deutschlandpokal in Bad Blankenburg war sie zufrieden.

Bad Blankenburg - Zum Auftakt lief Ilva Kesper beim Rennen über 3000 Meter in 11:54,5 Minuten auf Platz zehn der Juniorinnen U20; den Sieg holte sich Charlotte Böhme vom SV Stützengrün in 10:30,1 Minuten. „Die 3000 Meter sind nicht gerade meine Stärke, trotzdem war ich mit meiner Zeit ganz zufrieden“, sagt Ilva Kesper.

Beim Athletiktest, bei dem beispielweise Aufgaben wie Liegestütz, ein Sprint über 30 Meter und Sprungschritte anstanden, sicherte sich die gebürtige Willingerin mit 390 Punkten Platz zwei, nur sechs Zähler trennten sie von Siegerin Charlotte Böhme. „Der Athletiktest lief richtig gut, ich habe bei jeder Aufgabe mehr geschafft, als ich gedacht habe. Also war ich auch damit sehr zufrieden.“

Am Sonntag beim Rollerwettkampf über zehn Kilometer in freier Technik erreichte Ilva Kesper den vierten Rang. Nach 21:50,1 Minuten lag sie lediglich 29,3 Sekunden hinter der Siegerin Christina Döringer vom Nordic-Team Kaltenbrunn zurück.

Ilva Kesper: „Für den Winter bin ich auf dem richtigen Weg“

„Mit den Damen zu laufen, war eine ganz neue Erfahrung für mich, denn die haben ziemlich Druck gemacht“, schilderte die 19-Jährige. Die ersten drei Runden habe sie noch gut mitgehalten. „In der vierten Runde musste ich das Tempo etwas rausnehmen, trotzdem bin ich in der U20 am Ende Vierte geworden und hatte ein gutes Gefühl.“ Die DM-Fünfte von Zwiesel hatte sich nicht gezielt auf das Wochenende vorbereitet, wie sie erzählte. „Cool war, dass ich auch schon drei, vier Einheiten gemeinsam mit den Damen machen konnte. Da weiß man dann, wo man steht. Ansonsten trainiere ich noch in der U20-Gruppe.“

Ilva Kesper kann als einzige aus dieser Gruppe zwei Mal am Tag trainieren, denn mit dem Abitur in der Tasche sind die Vormittage nicht mehr für die Schule da. Sie sei „total froh, dass ich mich jetzt viel mehr auf den Sport konzentrieren kann, und wie man am vergangenen Wochenende gesehen hat, funktioniert das auch ganz gut. Es war ein guter Start und für den Winter bin ich auf dem richtigen Weg.“

Im August fährt sie für eine Woche nach Norwegen. Der Deutsche Ski-Verband hat sie für ein internationales Jugendcamp nach Sandnes eingeladen. „Es ist parallel zum Blinkfestival, ein recht bekanntes Wettkampfwochenende auf Rollski, bei dem viele Top-Sportler an den Start gehen“, so Kesper, die zwei Wettkämpfe bestreiten will. Danach steht die Vorbereitung auf die Leistungskontrolle Ende September in Oberhof im Plan, die mit in die Gesamtwertung des Deutschlandpokals eingeht. Ilva Kesper: „Bei guten Ergebnissen kann ich mich für weitere Lehrgänge qualifizieren.“ (red)