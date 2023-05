Peter Kopecky dominiert das Reitturnier in Vöhl

Freude im Sattel: Richard Friedrich (Sachsenhausen) erreichte mit Cyppy beim S*-Springen in Vöhl das Stechen. Ein Abwurf verhinderte eine bessere Platzierung. © bb

Der Slowake Peter Kopecky (27) vom Reitverein Borken hat die erste Prüfung zur Rittermühlen-Tour 2023 gewonnen. Auf dem Wallach Pinocchio MF, neunjährig, siegte der Bereiter vom Stall Plock am Sonntag in der schwersten Springprüfung des Vöhler Reitturniers.

Vöhl - In der Prüfung der Klasse S* mit einmaligem Stechen gewann der Borkener auch in der Extrarunde fehlerfrei in 40,56 Sekunden vor der Altenautalerin Huberta Vahle mit Wallach Caiubi (42,35). Rang drei und vier gingen wieder an Kopecky.

Dabei stammt der Sieger Peter Kopecky nicht einmal aus einer Reiterfamilie. Weder seine Eltern, noch seine drei Brüder waren im Pferdesport involviert, die Liebe dazu kam allein von ihm aus. Mit 13 Jahren startete er in der Slowakei mit Reitstunden, es folgte die Ausbildung zum Bereiter und danach bildete er in seiner Heimat in einem Stall vor allem junge Pferde aus.

In der Hessischen Rangliste der Springreiter ist der Slowake mittlerweile auf Rang sechs angekommen. In der finalen Springprüfung konnte sich mit Richard Friedrich auch ein heimischer Vertreter platzieren. Der erfolgreiche Reitersmann vom RuFV Sachsenhausen erreichte mit der 12-jährigen Stute Cyppy das Stechen in einem Sextett, musste dort allerdings vier Fehlerpunkte hinnehmen.

Das Finale hatte der Twistetaler übrigens in der schnellsten Zeit erreicht. Insgesamt 17 Starter waren in der schwersten Springprüfung unterwegs, darunter auch Titelverteidiger Markus Engelhard der allerdings mit einem Abwurf die Finalteilnahme verpasste. Peter Kopecky war es auch, der die Siegerschleife in der Springprüfung der Klasse M** mit Hengst Banana Joe holte. Das war knapp, denn nu 46 Hundertstelsekunden dahinter kam Markus Engelhard auf Nerrada ins Ziel.

In der Zeitspringprüfung der Klasse M* am Sonntagmittag gewann – na, wer schon, natürlich Peter Kopecky, der mit einem anderen Pferd auch auf Rang drei platziert wurde. Dazwischen schob sich Madeleine Rinninsland, in diesem Jahr für den RFV Geismar am Start, mit ihrem Pferd Centia. In der Stilspringprüfung der Klasse L wurde Caterina Steffen (St. Kilian Lelbach) vor Anna-Maria Friedel auf Rang drei platziert. Steffen hatte zuvor mit Vereinskollegin Anna Pieper und Lea van der Veek (Wolfhagen) das Mannschaftsspringen der Klasse A** um den Martin-Göbel-Gedächtnispreis gewonnen.

Die Sportwartin des Vereins siegte mit Teamgefährtin Zweiter wurde das Team des RuFV Sachsenhausen.

Veranstalter zufrieden

Alle Mühen und Arbeiten, diese zwei Turniere auf die Beine zu stellen, haben sich für den Reit- und Fahrverein Vöhl gelohnt: „Dieses Wochenende war grandios“, sagte die Vereinsvorsitzende Astrid Döhler. „Spannender und hochkarätiger Springsport, Sonnenschein und viele Zuschauer. Besser kann man es sich als Veranstalter nicht wünschen.“



Das Zuschauerinteresse sei vor allem am Sonntag so groß gewesen, dass der Verein noch zusätzliche Sitzmöglichkeiten organisieren musste. „Schön, dass das Interesse am Pferdesport in unserer Region noch so groß ist“, sagte Döhler. Es sei auch ein sehr fachkundiges Publikum gewesen.



Dies habe sich besonders beim sportlichen Tageshöhepunkt, der ersten Qualifikationsprüfung der Rittermühlentour 2023, gezeigt. Das Publikum habe in dieser Prüfung die Spannung gespürt und durch Raunen oder andere Gesten mitgefiebert. Diese Reaktionen von den Rängen hätten sich natürlich im Stechen noch gesteigert, sagte Astrid Döhler: „Es war einfach eine großartige Atmosphäre.“ (bb)