Sportkreis plant zum Jubiläum „Tag der Vereine“

Einen Rettungsring brauchen die Vereine nicht, Sportkreischef Uwe Steuber (Mitte) überreichte den Vertretern im Vasbecker Freibad Bewilligungsbescheide. © Gerhard Menkel

Der Sportkreis Waldeck-Frankenberg hätte 2021 gern seinen runden Geburtstag gefeiert: Die Gründung der beiden Altkreise lag 75 Jahre zurück. Aufgehoben ist die Feier nicht.

Vasbeck - Das Jubiläum fiel, wie so manches in den Sportvereinen auch, wegen der Coronapandemie aus. Im kommenden Jahr soll es nachgeholt werden – angedacht sei ein „Tag der Vereine“, sagte der Sportkreis-Vorsitzende Uwe Steuber bei der Übergabe von Förderbescheiden des Landessportbunds Hessen (LSBH) im Vasbecker Freibad. „Dann können die Vereine Werbung für ihre Sportarten machen“, sagte Steuber. Als Kulisse für das im Juli 2023 geplante Ganztags-Programm hat der Vorstand einen (auch touristisch) attraktiven Standort im Blick.

Am Ball bleiben will der Sportkreis beim gemeinsam mit dem Landkreis verfolgten Schwimmprojekt. Es hat zuerst zum Ziel, die in der Pandemie entstandenen Lücken beim Schwimmunterricht zu schließen. Dabei soll es nicht bleiben. „Wir wollen das nachhaltig gestalten“, versprach Steuber.

Auch das Vorhaben, mehr Bewegung in die Kindergärten zu bringen, stehe weiter auf der Tagesordnung. „Wir stellen fest, dass weniger Kinder den Weg in die Sportvereine finden“, sagte Steuber. Er hoffe auf die Unterstützung der Städte und Gemeinden.

Steuber erhofft sich Rückenwind für Nordhessen

Die Übergabe der Bescheide war die erste nach Steubers Wahl zum Vizepräsidenten des LSBH für Kommunikation und Marketing. Er hatte erstmals in der Präsidiumsrunde gesessen, die über die Anträge der Vereine entscheidet. „Ein Vorteil, weil ich da selber sehe, was in Hessen so alles gefördert wird.“ Eine Aufwertung der Region im LSBH verspricht sich Steuber durch die Tatsache, dass erstmals drei Nordhessen im Präsidium sitzen.

Den Vertretern von elf Vereinen, die nach Vasbeck gefahren waren, machte Steuber Hoffnung auf weniger Bürokratie beim Beantragen von Zuschüssen und Fördergeldern durch mehr Digitalisierung. Mittelfristig sei das Ziel, dass ein einziger Antrag für alle Behörden und Ebenen ausreiche. „Ich denke, das wird noch drei bis fünf Jahre dauern“, so der Sportkreischef, der im Hessischen Innenministerium auch beruflich mit dem Thema befasst ist.

Aktuell schüttet der LSBH gut 28 000 Euro an 13 heimische Sportvereine aus. Die Palette der geförderten Maßnahmen umfasst diverse Sanierungsarbeiten, den Kauf von Sportgeräten, darunter auch Fallschirme, bis zur Umstellung eine Flutlichtanlage auf LED-Technik. Dieses Projekt stemmt der TSV Vasbeck., der mit 6000 Euro die höchste Förderung erhielt und deshalb bei der Übergabe ein Heimspiel hatte. (mn)