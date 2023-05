Starke Külter Körperlichkeit: TVK holt sich bei der HSG Reinhardswald beim 32:27 wichtige Punkte

Zielsicher: Johannes Wachs (Külte) hatte mit seinen acht Toren einen großen Anteil am Sieg gegen die HSG Reinhardwald. Das Bild zeigt ihn im Spiel gegen Wildungen. © Spitzkopf

Reinhardwald – Carsten Neumanns Plan ist aufgegangen: Der Trainer des TV Külte wollte, dass seine Handballer gegen die HSG Reinhardswald körperlich dagegenhalten, er forderte von ihnen Aggressivität und mannschaftliche Geschlossenheit. All das war da im Auswärtsspiel, und die Külter gewannen das Kellerduell der Bezirksoberliga mit 32:27 (14:13).

„Dieses physische Präsenz hat uns schon im Hinspiel den Sieg gebracht“, sagte Neumann. Seine Mannschaft fand gut ins Spiel, lag nach sechs Minuten mit 5:3 vorn. Reinhardswald ließ sich den Schneid aber nicht abkaufen und blieb Külte im Nacken, glich drei Minuten später aus (9./5:5). Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, der von aggressiven Zweikämpfen geprägt war: Vier Verwarnungen und neun Zweiminutenstrafen sprach das Schiedsgericht aus, das einen souveränen Job machte.

Es waren knapp 20 Minuten gespielt, als Neumann die erste Auszeit nahm. Seine Spieler waren zwar gut in der Partie, aber dem Coach fehlte es noch an der Durchschlagskraft, um sich vom Gegner abzusetzen. Die Gäste blieben weiterhin konsequent in der Abwehr, trafen vorne zuverlässig und gingen mit einem verdientem Vorsprung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel fand Külte ähnlich gut in die Partie wie zu Beginn. Entscheidend war im Angriff das überlegte Agieren im Positionsspiel. Der TVK vermied diesmal leichte Fehler, die sich im Laufe der Saison immer mal wieder ins Spiel eingeschlichen hatten. Wenige Fehlpässe, überlegte Abschlüsse und eine hohe Trefferquote prägten auch im zweiten Durchgang das Angriffsspiel.

So setzte sich der TVK in der 37. Minute das erste Mal deutlicher ab (19:15). Die Gastgeber verkürzten auf 16:19, Külte powerte aber weiter, legte einen 3:0-Lauf hin und führte nun 22:16 (40.). Da half Reinhardswald auch keine Auszeit mehr, Külte blieb seiner spielerischen Linie treu und vereitelte das Aufbäumen der Hausherren.

Die Reinhardswälder wussten in der Schlussphase auch keine Antwort mehr auf die Körperlichkeit und die gute Defensivarbeit ihres Gegners. Sie sollten nicht mehr näher als vier Tore (55./25:29; 58./27:31) an ihre Gäste herankommen. Die Zeichen stehen auf Klassenerhalt, gos Tore für Külte: Kann 5, Ammenhäuser 13, Fingerhut 1, Wachs 8, Gohl 1, S. Stein 4

Zu viele Zeitstrafen kosten Bad Wildungen den Sieg

Eine unnötige Niederlage: Die Handballer der HSG Wildungen unterlagen in der Bezirksoberliga bei der der HSG Zwehren Kassel mit 33:34 (18:17), obwohl sie rund 50 Minuten lang die bessere Mannschaft waren.

„Wir haben es versäumt, den Sack zuzumachen“, bilanzierte Trainer Harald Meißner. „Wenn man auswärts in der Schlussphase nicht deutlicher führt, passiert so was eben mal.“ Der Coach war eigentlich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.



Die Partie begann gut für die Wildunger, denn sie führten schnell und hielten Zwehren zunächst auf Abstand. Die Gastgeber ließen Wildungen aber nicht davonziehen und beim Stand von 12:12 (20.) kassierten die Gäste eine Zweiminutenstrafe, Zwehren ging in Führung. Dann wurde es kurios: Vier Zweiminutenstrafen innerhalb von zwei Minuten, beide Teams spielten zu viert weiter. Wildungen ging mit einer knappen Führung in die Halbzeit.



Nach der Pause führten die Waldecker zwischenzeitlich mit vier Toren (39./25:21). Meißner wechselte häufig, dann entglitt den Gästen aber die Partie, auch weil sie sich in der Schlussphase Zeitstrafen einhandelten: erst Krathge (50.), dann Appel (53.), und beim Stand von 31:29 (55.) für Zwehren musste auch Riedesel vom Feld. Zwehren stellte auf 33:31 (56.). Wildungen kam noch einmal ran (58./33:33), hatte aber doch das Nachsehen. „Die vielen Strafen kosteten uns den Sieg“, sagte Meißner. gos



Tore für Wildungen: Kleinert 1, Lehnardt 1, Appel 11, Justus Krathge 2, Jan Krathge 3, Riedesel 5, Mombrei 1, Stiel 1, Hartung 8

TSV Korbach schlägt sich trotz 27:34 beim Meister ordentlich

Wie erwartet kehrten die Korbacher Handballer ohne Punkte vom Auswärtsspiel beim Meister der Bezirksoberliga zurück. Beim 27:34 (10:16) gegen die SVH Kassel verkauften sich die ersatzgeschwächten Kreisstädter aber ordentlich.

Da Zwehren zeitgleich gegen Bad Wildungen gewann, haben die Kreisstädter die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation nicht in der eigenen Hand. In der wegen der Punktabzüge aufgrund des Schiedsrichtersolls bereinigten Tabelle liegen die Korbacher nun auf Rang vier.



„Wenn wir mehr Möglichkeiten zum Wechseln gehabt hätten, wäre es noch knapper geworden“, war sich Trainer Robert Müller sicher. Sein Team musste neben den beiden Rückraumspielern Ron und Dave Alscher auch noch kurzfristig Marc Wilke und Lukas Westmeier ersetzen.

Korbachern geht am Ende die Luft aus

„Da hast du am Ende gemerkt, dass die Körner gefehlt haben“, sagte Müller. Der TSV hielt in den ersten 20 Minuten gut mit. Die Abwehr stand sicher, vorne wurden die Chancen konsequent verwertet. In der Schlussphase ging dann die Kraft verloren, die SVH baute nach dem 8:8 (19.) mit Tempogegenstößen den Vorsprung auf 16:10 zur Pause aus.

Nach dem Wechsel hielt der TSV erneut gut mit, Kassel konnte den Vorsprung nicht weiter ausbauen. Zwei Unterzahlsituationen – erst sah Daniel Pok eine Zeitstrafe, dann Abdu Altaweel Rot wegen Foulspiels – ließ die SVH dann auf 32:24 davonziehen (56.). Am Ende stand zwar eine 27:34-Niederlage, Müller war aber aufgrund der gezeigten Leistung zufrieden mit seiner Mannschaft. (tsp)

Tore für Korbach: Urban 1, Harbecke 2, Franke 5, Trapp 5, Pawelczyk 4, Rummel 2, Pok 3/3, Scholz 5.