Tatjana Schilling will Rekord über 400 Meter aufstellen

Der Hürdensprint ist eine von sechs Disziplinen: Tatjana Schilling hat in Mönchengladbach ein umfangreiches Programm gebucht. © Ralf Görlitz

Leichtathletin Tatjana Schilling besitzt die größten Titelchancen unter den Waldeckern bei der DM der Masters. Ihr größter Wunsch: Neuen deutschen W50-Rekord über 400 Meter.

Korbach - Dabei läuft die Siebenkampf-Weltmeisterin vom TSV Korbach am Wochenende bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften Masters (Senioren) in Mönchengladbach keineswegs allein die Stadionrunde. Sie steht bei sechs Einzeldisziplinen in den Startlisten ihrer Altersklasse W50, dazu mit der 4 x 100 Meter-Staffel des TSV.

Das Teamrennen bestreitet sie mit der bekannten Besetzung, zu der Diana Richter, Marion Tenbusch und Eva-Maria Zürker gehören. Ebenfalls qualifiziert hat sich über die 800 Meter der M65 Gerhard Peters (ebenfalls Korbach) und Hermann Götte (TSV Twiste) im Kugelstoßen der M85.

Die größten Titelchancen besitzt, na klar, Tatjana Schilling. Sie ist über 200, 400 und 80 Meter Hürden sowie im Weitsprung jeweils als Saisonbeste der W50 gelistet. Im Vorjahr gewann sie bei der DM in Erding fünf Meistertitel. Das Ergebnis zu wiederholen oder sogar auszubauen, das, beteuert sie, steht für Gladbach nicht ganz oben auf dem Zettel.

Für ihren Rekord läuft ihr die Zeit davon

Einmal sollen sich die Titelkämpfe in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft am 23./24. September in Pescara einfügen. Im Fokus aber steht die neue Bestmarke über 400 Meter. „Sie ist das eigentliche Ziel, alles andere ist Zubrot“, sagt Schilling.

Ihr läuft sozusagen die Zeit davon: Nur noch in diesem und nächsten Jahr ist sie in der W50 unterwegs und kann den Rekord jagen. Im vergangenen Jahr war sie bei den „Deutschen“ schon verdammt nah dran, bei ihrem Sieg trennten sie in 59,56 Sekunden lediglich elf Hundertstel von der bestehenden deutschen Bestleistung der Kölnerin Barbara Gähling.

Die 400 Meter liegen im Zeitplan zwischen 100 Meter und Weitsprung. Ob sie den Sprint wahrnimmt, will Schilling an Ort und Stelle entscheiden. Eine Rolle spielt dabei der Wind: Bläst er stramm von vorn, kann es sein, dass die Titelanwärterin verzichtet. Auf der andere Seite hat sie aber doch Lust auf das Duell mit Heike Martin – die Chemnitzerin liegt mit ihrer Saisonbestleistung von 13,19 Sekunden 14 Hundertstel vor der Korbacherin.

Tatjana Schilling: „Der Staffeltitel ist unser großes Ziel“

In der Sprintstaffel stempelt die gemeldete Zeit die Korbacher Frauen zum Favoriten, sie rangieren gut vier Sekunden vor der StG Siegen. Das müsse nichts heißen, findet Schilling. „Man muss bei den Staffeln immer vorsichtig sein.“ Es könne gut sein, dass bei der Konkurrenz jemand Schnelleres auftauche. Außerdem müssten alle vier Frauen erst mal gesund durch die Wettkämpfe und ohne Wechselfehler durch das Rennen kommen. Aber klar, der Titel „ist unser großes Ziel“.

Für Marion Tenbusch bietet die Staffel die größte Chance auf eine Medaille. Sie bereitet sich nach Verletzung und OP zudem auf Starts im Hochsprung und im Hürdensprint vor. Diana Richter besitzt nach den Vorergebnissen Aussichten aufs Podest über 100 Meter (3.) und im Weitsprung, eventuell auch im Speerwurf (jeweils 4.).

Ihre Vereinskollegin sei in der vergangenen Woche aber erkältet gewesen, erzählt Schilling, denkt aber dennoch, dass Richter fit sein wird. Eva-Maria Zürker hat sich mit Diskus und Kugel für die DM qualifiziert. (mn)