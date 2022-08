Tennis: Kurstadt Open in Wildungen gehen in die dritte Auflage

Startet mit 17 erneut bei den Herren: Lokalmatador Sebastian Buschmann. © malafo

Als Corona vieles lahm legte, kamen sie erst in Schwung: die Kurstadt Open im Tennis. Und für den TC Grün-Weiß aus Bad Wildungen gibt es freilich keinen Grund, auch in gelockerten Pandemiezeiten auf das Turnier zu verzichten.

Zu gut war seinerzeit die Idee, zu groß der Anstieg bei den Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren. Die dritte Auflage geht an den beiden kommenden Wochenenden nun über die Bühne. Bevor der Nachwuchs bei den Junior Open am 20./21. August aufschlägt, sind am 13. und 14. August die Erwachsenen-Klassen an der Reihe mit den Kurstadt Open. Mehr als 50 Spielerinnen und Spieler trugen sich bis zur Deadline in die Meldeliste ein.

Das Feld der Herren ist nach Spielstärke sortiert zweigeteilt. Sechs Spieler haben für das Turnier der Leistungsklassen 8 bis 13 gemeldet. Einziger heimischer der sechs Starter ist Sebastian Buschmann. Der 17-jährige vom gastgebenden TC Grün-Weiß (LK 11,4) dürfte im anderen Lokalmatador den größten Herausforderer haben. Lars Osken (9,2) spielt inzwischen für die TG Habichtswald

20 Aktive bei Frauen, 26 bei den Frauen

Fünf heimische Spieler schlagen im 20er-Feld der zweiten Herrenkonkurrenz auf, in der Aktive mit LK 13,1 bis 25 zugelassen sind. Die Favoritenrolle teilen sich drei Kasseler Cracks. Enzo Eimeke (Frankenberg/LK 15,0) ist der auf dem Papier Leistungsstärkste aus dem Landkreis.

Stolze 20 Aktive (im Vorjahr 18) umfasst das Teilnehmerfeld der Frauen – in dem der Sieg nur über Karolin Müller führt. Die Linkshänderin vom TSC Korbach (LK 14,1) trifft als Siegerin der beiden vergangenen Jahre erneut auf Gegnerinnen, die bis auf Rosina Campisano vom Kassler TC (11.8) eine niedrige Leistungsklasse haben. Unter den insgesamt zwölf Spielerinnen aus Waldeck-Frankenberg ist auch Vorjahresfinalistin Nele Köhler (Waldeck/15,7).

Bei den Herren gibt es auch die Senior Open für Ü40-Spieler. Der Wildunger Turnierleiter Christian Rupprich (LK 12,5) hat gute Chancen, seinen Titel zu verteidigen. Von den zehn Konkurrenten hat nur der Korbacher Christoph Ettenhuber (11,8) eine höhere Leistungszahl.

Die Altersklassen U12 bis U18 sind dann eine Woche später auf der Anlage am Wildunger Kurpark aktiv. (schä)