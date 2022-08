Kurstadt Open: Oskens Sieg und Buschmanns Marathon-Match

Tennis: Nele Köhler erneut im Finale

+ © malafo Nicht zu schlagen: Lars Osken aus Bad Wildungen gewann das höherrangige Männerturnier. © malafo

Die Kurstadt Open in Bad Wildungen boten auch bei ihrer dritten Auflage kurzweiliges Tennis und sind längst nicht nur für Spieler aus dem Landkreis interessant.

Mehr als 60 Spieler schlugen an drei Tagen bei vier Turnieren auf. Und bei den Herren blieb der Siegerpokal quasi in der Kurstadt. Lars Osken, in Wildungen geformtes Talent und mittlerweile bei der TSG Habichtswald aktiv, musste niemand fürchten auf dem Weg zum Turniersieg. Der 34-Jährige (Leistungsklasse 9,3) gab in drei Runden nie mehr als zwei Aufschlagspiele ab, gewann im Finale gegen Nicolas Dönges 6:1, 6:0.

Womöglich wäre es enger geworden für den Setzlistenzweiten Osken, wenn es der topgesetzte Louis Steudter (TC Ludwigshafen, Lk 9,0) ins Endspiel geschafft hätte. Er musste jedoch gegen den Kaufunger Nicolas Dönges (Lk 10,7) im Halbfinale schon beim Stand von 1:0 aufgeben.

Zwei Fußballer und zwei heimische Finalistinnen

Was nicht heißt, dass Dönges nicht lange gespielt hätte: Im Viertelfinale gegen Sebastian Buschmann vom gastgebenden TC Grün-Weiß (Lk 11,4) ging es bis ans Limit. Beide gewannen einen Satz im Tiebreak, im finalen Champions-Tiebreak hatte dann Dönges mit 10:7 die Nase vorn gegen den Lokalmatador. „Fast vier Stunden haben sich die beiden nichts geschenkt. Das war furchtbar für die Organisation, aber super für die Zuschauer“, sagte Turnierleiter Christian Rupprich.

Buschmann hatte wenig Pech, dass er sich in Runde eins nicht warmspielen konnte, da sein Gegner aus Marburg nicht anreisen konnte – er hatte keinen Chauffeur.

Zwei Fußballer mischten sich beim zweiten Herrenturnier – ab Leistungsklasse 13 – unter die Tennisspieler. Der Bad Wildunger Carsten Laun (TV Odershausen) gewann auch zum Auftakt gegen Enzo Eimeke (Frankenberg) glatt. Dann war gegen Maximilian Weigel mit 5:7, 3:6 Schluss. Wundert aber nicht, denn der Mann vom (TC BW Kassel) gewann am Sonntag das Turnier durch einen Finalsieg über Niklas Dengler vom SVH Kassel (6:1, 6:2).

Auch Daniel Beyer hatte es zu Beginn mit Weigel zu tun. Der Lohfeldener, früher unter anderem beim KSV Hessen Kassel aktiv, zwang den späteren Sieger in den Match-Tiebreak. Beyer, mit der ganzen Familie vor Ort, gewann anschließend die Nebenrunde in respektabler Manier und verbesserte seine Leistungsklasse allein bei den Kurstadt Open von 22,5 auf 16,6.

+ Wie im Vorjahr Zweite im Frauenfeld der Wildunger Kurstadt-Open: Nele Köhler (TSV Eintracht Waldeck). © malafo

Die Nebenrunden, in denen die Verlierer der beiden ersten Runden antreten durften, verbuchten auch heimische Aktive Achtungserfolge; zum Beispiel Alexandra Götz vom gastgebenden TC Grün-Weiß als Finalistin bei den Frauen.

Im Hauptfeld marschierte die topgesetzte Rosina Campisano (Kasseler TC 1931, Lk 11,8) durchs Turnier – aber erst, nachdem sie in der ersten Runde gegen die 17-jährige Korbacherin Hanna Pilger beim 4:6, 6:3 und 10:7 eine Überraschung abgewendet hatte. Auch Nele Köhler (Lk 15,7) war wieder im Finale. Die 19-Jährige vom TSV Waldeck gab auf dem Weg dorthin keinen Satz ab, besiegte im Halbfinale Vereinskameradin Josefin Hampe, ehe dann gegen Campisano beim 1:6, 2:6 nichts zu holen war. „Aufgrund ihrer unfassbaeren Konstanz war das eine verdiente Endspielteilnahme“, urteilte Christian Rupprich über Köhler, die wie im Vorjahr sehr repektabel spielte. Die zweimalige Siegerin Karolin Müller mussten krankheitsbedingt schweren Herzens verzichten.

Rupprich selbst übrigens vertrieb sich die Pausen als Teilnehmer am Herren 40-Turnier. Mit 7:5, 0:6, 4:10 scheiterte er im Halbfinale am Korbacher Christoph Ettenhuber. „Nach dem ersten Satz war ich einfach zu platt.“ Ettenhuber beendete anschließend nach dem Verlust des ersten Satzes das Finale der Topgesetzten gegen Marc Pigan (Lohfelden) und gratulierte seinem Gegner zur Sieg. (schä)