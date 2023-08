Tennis: Mehr als 80 Anmeldungen für die Kurstadt Open

Zum vierten Mal Turnier in Bad Wildungen

+ © malafo Will seinen Titel verteidigen: Vorjahressieger Lars Osken geht als Mitfavorit in die Open. © malafo

Wieder drei Tage Tennis in Bad Wildungen: Die Kurstadt Open und Senior Open gehen von Freitag bis Sonntag in eine neue Runde.

Bad Wildungen – Bei seiner vierten Auflage weist das Turnier, das der Tennisclub Grün-Weiß Bad Wildungen veranstaltet, nach letztem Stand 81 Anmeldungen vor und damit Beliebtheit bei Aktiven aus vielen Regionen.

Christian Rupprich, GW-Sportwart und Organisator der Open, freut sich über das große Interesse. „Wir sind zufrieden“, sagt er. „Das Teilnehmerfeld sieht hervorragend aus, und die spannende Phase kommt ja jetzt erst noch kurz vor Anmeldeschluss.“ Rupprich rechnet damit, dass die Zahl der Teilnehmenden weiter steigt. Bis zu diesem Mittwoch , 20 Uhr, ist das Zeitfenster, in dem sich registrierte Tennisspieler auf dem Portal „mybigpoint“, anmelden können, noch geöffnet. Die Auslosung findet direkt im Anschluss statt. Das Nenngeld beträgt jeweils 35 Euro.

Das Turnier startet am Freitag mit den Erstrundenspielen der Damen und Herren auf der Clubanlage hinter dem Maritim-Badehotel. Am Samstag geht es mit den Herren 40 weiter (bisher 19 Anmeldungen), am Sonntag werden jeweils die Endspiele ausgetragen.



Lars Osken will seinen Titel verteidigen

Aus den Reihen des TC Grün-Weiß geht Lars Osken mit den besten Erfolgsaussichten auf den Platz – er will versuchen seinen Titel im Turnier der Herren aus dem vergangenen Jahr zu verteidigen. Aus dem Verbandsliga-Team des TC Sachsenhausen haben bisher Sebastian Buschmann und Gero Göbel gemeldet, Bezirksoberligist TV Odershausen ist zum Beispiel mit seiner Nummer eins, Carsten Laun, im Spiel.



Im Turnier der Damen schlagen für Bad Wildungen unter anderen Carolina Nudelmann und Marleen Spangenberg auf. Eine Favoritin auf den Sieg ist sicherlich Lena Engels, Nummer drei beim Verbandsliga-Meister TV Odershausen. Sie verlor in der zurückliegenden Medenrunde kein Einzel. (lw)