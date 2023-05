Vor dem Saisonstart: Neulinge Odershausen und Waldeck mit Ambitionen

Guter Teamgeist zählt bei der MSG Korbach/Goddelsheim mehr als der sportliche Erfolg: Mirka Fuchs verzichtet für ein gutes Miteinander auf einen höheren Tabellenplatz. © Kaliske

Korbach – Ein Trio vertritt den Waldecker Tennissport in dieser Saison in den Bezirksoberligen der Aktivenklassen. Die Frauen der MSG TSC Korbach/Goddelsheim werden von zwei Aufsteigern unterstützt. Die Männer des TV Odershausen starten in der 6er-Liga, und die Frauen des TSV Waldeck suchen ebenfalls eine neue sportliche Herausforderung.

MSG Korbach/Goddelsheim

Sie sind fit. Die Tennisspielerinnen der MSG haben im Winter einmal pro Woche trainiert und fast alle von ihnen haben an den zahlreichen Leistungsklassenturnieren teilgenommen, die in der Korbacher Tennishalle stattfanden. „Ich denke, wir gehen besser vorbereitet in die Medenrunde als im Vorjahr“, sagte Kapitänin Mirka Fuchs.

Während sie reines Konditionstraining eher meide, versuche die Mannschaft spielerisch etwas für die Puste zu tun. Bei der technischen Arbeit stand vor allem die Netzarbeit im Vordergrund. „Das mögen wir alle nicht so gerne, aber ich denke, wir haben vor allem im Doppel das Spiel am Netz verbessert. Bei uns kann auch jede mit jeder gut Doppel miteinander spielen.“

Außerdem lag der Fokus darauf, genauer zu spielen. „Dafür haben wir auch auf Ziele gespielt“, erzählt Fuchs. Das Saisonziel stellt das MSG-Team sehr breit auf: Es liegt zwischen Klassenerhalt und oben mitspielen. Fuchs erklärt das so: „Wenn wir immer die stärksten Spielerinnen aufstellen würden, wäre oben mitspielen schon drin, aber uns ist es wichtiger, alle Spielerinnen mit einzubeziehen und gemeinsam schöne Sonntage zu verbringen.“ Das gehe vor dem Aufstieg. Einen Meisterschaftsfavoriten hat Fuchs nicht ausgemacht, denn sie trifft mit ihrem Team auf viele noch unbekannte Mannschaften. Der Kader: Luzie Zürker (LK 14.2), Karolin Müller (14,2), Mirka Fuchs (14,7), Sarah Schulte (15,4), Elena Keudel (16,3), Laura Seuthe (17,4) , Jeanette Menzel (23,6), Katja Zabel (23,8), Vanessa Käufer (22.1), Marie Hofmann (24,1), Franziska Höhmann (25,0).

TSV Waldeck Frauen

Schlagfertig für die neue Liga: Nele Köhler führt das Team des TSV Waldeck als Nummer eins an. Sie haben sich gut vorbereitet auf meist unbekannte Gegner. © malafo

Als verschworene Gemeinschaft bezeichnen sich die Waldecker Tennisspielerinnen, die vor allem diesen Trumpf in die Waagschale werfen wollen, wenn es darum geht, das Saisonziel Klassenerhalt zu schaffen. Die Aufsteigerinnen wissen bis auf die Teams aus Korbach und Schaumburg, die sie recht gut kennen, nicht so recht, welche Tenniskräfte da in der kommenden Spielzeit auf sie zukommen werden. Aber das Waldecker Team um ihre Nummer eins Nele Köhler ist gewappnet.

„Wir haben im Winter einmal pro Woche in der Korbacher Halle trainiert und können seit Anfang Mai draußen spielen“, sagt Kapitänin Janina Köhler. „Ich glaube nicht, dass das ein Nachteil ist, weil die Bälle draußen langsamer sind als in der Halle.“ Die Konditionsarbeit habe nicht direkt auf dem Trainingsplan gestanden, aber jede Spielerin hatte die Aufgabe, sich freiwillig fit zu halten.

Der Neuling erwartet in der Bezirksoberliga vor allem technisch stärkere Gegner, die ein größeres Schlagrepertoire mitbringen und auch die Bälle härter und platzierter spielen werden. Die Waldeckerinnen haben sich in der Vorbereitung vor allem auf den Aufschlag konzentriert – „daran haben wir im Winter viel gearbeitet“.

Außerdem haben sie viel Doppel gespielt, damit mehr Harmonie in ihr Spiel kommt und „wir ein bisschen mehr mit Köpfchen spielen und nicht einfach nur so“. Der Kader: Nele Köhler (LK 15,7), Janina Köhler (18,7), Josefin Hampe (18,9), Elena Fincke (22,3), Elena Kuhnhenn (22,6), Annika Seifert (23,1), Emely Rischard (25,0), Paula Meyer (23,1), Claudia Schätz (25,0).

TV Odershausen Männer (6er)

Dort oben, wo sie jetzt sind, wollten die Tennisspieler des TV Odershausen gar nicht hin. „Wir hatten eine Sechsermannschaft in der Bezirksliga gemeldet, aber das hat nicht geklappt, warum auch immer, und dann haben sie uns in die Bezirksoberliga gesteckt“, sagt Teamsprecher Alexander Storek. Er peilt mit seiner Mannschaft natürlich den Klassenerhalt an, ob da noch mehr gehen könnte, kann Storek nicht sagen, denn er weiß nicht, welche Qualität die kommenden Gegner auf den Platz bringen.

Die Odershäuser sind aber gut vorbereitet. Sie haben im Winter regelmäßig in der Halle in Frankenau trainiert und an der Hallen-Medenrunde in Baunatal mit dem Herren-30-Team teilgenommen und mit Rang zwei abgeschlossen. Ein Vorteil ist auch der große Kader, der in den vergangenen Jahren vor allem durch zahlreiche Fußballer der SG Bad Wildungen aufgestockt wurde. „Das hat noch mal einen großen Schub im Verein gegeben, dadurch hat sich auch der Trainingscharakter verändert. Die Frauen, die Verbandsliga spielen, trainieren auch bei uns mit“, sagt Storek.

Die Mannschaft kommt weiterhin ohne Trainer aus. Den Nachteil, dass sie wegen der nassen Witterung noch nicht oder sehr wenig auf Asche gespielt haben, trifft nur auf einen Teil der Akteure zu, denn einige weilten in einem Trainingscamp in Kroatien. Die Mannschaft hofft weiterhin auf Einsätze von Dominik Schneider, der aber Fußball beim KSV Baunatal in der Hessenliga Vorrang gibt. Der Kader: Carsten Laun (LK 14), Alexander Storek (16,1), Dennis Stöcker (16,5), André Schrauf (18,2), Tobias Wilhelmi (20), Mario Salviati (19), Steffen Pehlke (20), Wilfried Köhler (16,5), Michael Gerding (16,8), Fabian Meyfarth (20,1), Dominik Schneider (15,1)

Vom großen zum kleinen Ball: Carsten Laun hat jahrelang in Wildungen Fußball gespielt, nun führt er als Nummer eins das Team des TV Odershausen in die neue Liga. © Bauschmann