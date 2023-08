Spielerisch Frieden lernen im Tenniscamp

Spaß auch bei Dunkelheit: Kinder beim Knicklichttennis am Abend. © Teniskreis/PR

Der Tenniskreis Waldeck-Frankenberg veranstaltete bereits zum fünften Mal eine Trainingswoche für Talente. Mit dabei war ein Sportwissenschaftler.

Lelbach – Am Ende einer intensiven Woche wird es noch einmal laut vor dem Clubhaus des TC Korbach in Lelbach. Kinder jubeln über gute Platzierungen im Ranking der Mannschaften, applaudieren ihren Trainern, verabschieden sich gut gelaunt in die Sommerferien.

Später sitzt Alexander Ratzmann, eigentlich Sportwissenschaftler an der Uni Salzburg, bei einem Kaffee im Clubhaus und zieht Bilanz vom inzwischen fünften Tenniscamp beim Tenniskreis Waldeck-Frankenberg, das er organisiert hat. „Dieses Jahr war etwas Besonderes“, sagt er, „wir hatten noch nie so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, noch nie ein so harmonisches Miteinander und noch nie Regen während des Camps.“

36 tennisbegeisterte Mädchen und Jungen verbrachten die erste Ferienwoche auf und neben den acht Sandplätzen, sie feilten an Technik und Taktik, aßen und lachten zusammen, spielten bei Regen Tischtennis in der benachbarten Sporthalle und „Capture the Flag“ auf nassen Wiesen.

Alle Kinder setzen sich am Anfang persönliche Ziele

Der traditionelle „Event-Donnerstag“ fiel teilweise ins Wasser - so konnte etwa das geplante Showmatch zwischen zwei Bundesligaspielern nicht stattfinden. Die Camp-Kinder verbrachten aber auch diesen Tag bis lange nach Einbruch der Dunkelheit auf den Tennisplätzen – Knicklichter markierten Plätze und Schläger, gespielt wurde mit leuchtenden Bällen.

An den anderen Tagen hielt das Wetter ohnehin, so dass die gelbe Filzkugel meist im Mittelpunkt stand.

Dabei gab es zwei Trainingsgruppen: Für die Kinder im eigentlichen Tenniscamp ging es vor allem um Spaß am Spiel, die vorwiegend etwas Älteren setzten im Trainingslager unter der Leitung von Ex-Profispieler Christian Grünes auf die gezielte Verbesserung der Spielstärke. Alle Kinder setzten sich am Beginn der Camps persönliche Ziele, an deren Umsetzung sie mit dem Trainerteam arbeiteten.

Auch eine Möglichkeit: Tischtennis mit der Hand als Schläger. © Tenniskreis/PR

Wie in den vergangenen Jahren brachten Ratzmann und seine Truppe aber gezielt Unruhe in den Ablauf: „Frieden statt Kriegen“ – so war der erlebnispädagogische Teil des Feriencamps überschrieben. Ratzmann ist Experte für Demokratiepädagogik, er will, dass sich die Kinder mit unterschiedlichen Meinungen auseinandersetzen und selbständig zur Einigung kommen. „Wir bringen deswegen Konflikte in die Gruppen“, erklärt er, „das ist für uns komplizierter, weil es die inhaltliche Arbeit stört, aber dafür machen die Kinder dabei wichtige Erfahrungen.“

„Im Camp steckt unglaublich viel Herzblut“

Jeden Tag gab es eine Aufgabe, die nur im Team zu lösen war – einen Gruppennamen finden (ein Beispiel: „Demokratiere“), einen zweizeiligen Reim oder eine Choreografie mit Ball und Schläger. Für die abschließende Bewertung war das Ergebnis ebenso wichtig wie der Weg dahin. „Eine Gruppe hatte beispielweise bei der Choreografie ein hervorragendes Ergebnis“, erzählt Ratzmann, „aber bei der Diskussion darüber, wie die aussehen sollte, ist kein Kind von seiner Meinung abgewichen, am Ende musste einer der Trainer eingreifen“ - Punktabzug.

Der übergeordnete Bildungsauftrag ist sehr wichtig für Ratzmann, der demnächst zum Thema Demokratie und Sport habilitieren will. Nach Waldeck-Frankenberg kommt immer er gern, „weil dieser Tenniskreis so engagiert ist“, sagt der Sportwissenschaftler, „die Eltern stehen hinter allem, so wie ich das kaum je erlebt habe, sie stecken auch unglaublich viel Herzblut in dieses Camp.“

Sportkreischef Uwe Steuber, auch Präsidiumsmitglied beim Landessportbund Hessen, zeigte sich bei seinem Besuch am Event-Donnerstag beeindruckt vom Konzept des Camps und stellte Förderung in Aussicht. Und so wird die Lelbacher Tennisanlage wohl auch 2024 in der ersten Woche der Sommerferien ganz den Kindern und Jugendlichen gehören.(Julia-Koch-Tent)