Tom Barbe bangt um WM-Teilnahme: Goddelsheimer Luftgewehrschütze bei Qualifikation Achter

WM-Teilnahme gefährdet: Tom Barbe (SV Goddelsheim) kam bei der Qualifikation nicht auf seine gewohnte Ringzahl. Er setzt nun auf den Wettkampf in Hannover. © pr

Goddelsheim – Noch einmal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Das wünscht sich der Goddelsheimer Sportschütze Tom Barbe, nachdem er im vergangenen Jahre bei den Männern mit dem Luftgewehr auf dem Schießstand in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sein WM-Debüt feierte.

Doch die Erfüllung dieses Wunsches ist nach dem ersten von zwei Qualifikationswettkämpfen für den Lichtenfelser in weite Ferne gerückt. Er fand auf der Schießanlage in München nicht zu seiner Topform, schoss im ersten Durchgang 626,5 Ringe und im zweiten 621,5. Damit standen für den 21-Jährigen 1248,0 Ringe, die ihn auf den achten Platz brachten.

Die Inhaber der Ränge eins bis drei dürfen im WM-Zug Platz nehmen, der Vierte als Ersatzmann auch. Der Gewinner dieser ersten Qualifikationsrunde war Europameister Maximilian Ulbrich aus dem bayerischen Wielenbach mit 1257,5 Ringen (629,1/628,4) vor dem Überraschungszweiten Robins Zissel vom SV Ernsthausen, der auf 1254,5 (628,6/625,9) kam. In der Disziplin Kleinkaliber kam Barbe mit 1133 Ringen (566, 567) nur auf den 13. Platz. „Es lief nicht so gut bei mir, aber ich weiß gar nicht genau, warum“, sagt Barbe und er vermutet, dass eine Erkältung dieses Ergebnis mitverursacht hat. Der Laie vermutet nun, dass eine Erkältung einem Schützen das Atmen erschwert und dadurch möglicherweise ein Wackler den weiteren Ablauf eines Schützen stören könnte.

Barbe macht Erkältung zu schaffen

Doch dem ist nicht so. Es sei eher vermindertes Sehvermögen, das einen bei einer Erkältung beeinträchtige, betont Barbe. „Die Konzentration ist nicht so da, und man sieht dann auch nicht so ganz genau, wo der Schuss platziert werden muss“ sagt der Goddelsheimer. Solch eine Sehstärke ist erstaunlich, denn es geht hier um Millimeterentscheidungen. Alle guten Luftgewehrschützen treffen heute auf der Scheibe die Höchstzahl zehn und nur die Zahlen hinter dem Komma entscheiden über Sieg und Niederlage.

Wo kein Fehler zu erkennen ist, kann auch keine Korrektur stattfinden. Was tun? Noch hat Barbe Zeit bis zum zweiten Qualifikationswettkampf in Hannover (7./8. Juli). „Ich kann eigentlich nur weiterhin gut trainieren und im Training läuft es bei bei mir eigentlich auch sehr gut“, erzählt der Lichtenfelser. Er weist auch darauf hin, dass das Abschneider bei diesen zwei WM-Qualifikationen auch darüber entscheidet, ob er im nächsten Jahr in der Nationalmannschaft bleibt oder nicht. „Um da wieder reinzukommen, müsste ich mich auch noch mal steigern.“

Doch vollends hat Barbe sein WM-Ticket noch nicht abgeschrieben. „Meine Chancen sind zwar nicht mehr so gut, aber wenn ich einen richtig guten Tag erwische und die Konkurrenten einen nicht so guten, kann ich es schon noch zur Weltmeisterschaft schaffen.“ rsm