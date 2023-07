Torfrau Wandrei: Kaum ein Tag ohne Fußball

Von: Manfred Niemeier

Revolution auf dem Fußballplatz: Sabrina Wandrei hütete als erste Frau in Hessen bei den Fußballern des Verbandsligisten SC Willingen das Tor. © BB

Sabrina Wandrei hütete als erste Frau in Hessen beim Männer-Verbandsligisten SC Willingen das Tor. Torwarttrainerin des SC Willingen ist nur einer von vielen Jobs.

Willingen – Der Virus hat sie schon mit vier Jahren befallen. Und sie wird ihn nicht mehr los. Fußball bestimmt - neben der Familie - das Leben von Sabrina Wandrei. „Und jetzt kommt Willingen noch dazu“, schmunzelt die 27-Jährige aus Waldau. Denn Torwarttrainerin bei den Ski-Club-Kickern und seit vergangenem Wochenende dank einer Sondergenehmigung auch Ersatzkeeperin sind wahrlich nicht ihre einzigen Jobs rund um das runde Leder.

Einem „richtigen“ Beruf geht sie auch noch nach, sie arbeitet halbtags als Elektrikerin und Lichtplanerin. „Die Arbeit kann ich so flexibel gestalten, wie es mit dem Rest passt“, erklärt Wandrei. Mit dem Rest meint sie zunächst die Familie mit den Kindern Lea (5) und Lennox (4). Kindergarten, Schwimmkurs oder Reiten gilt es mit den Fußballterminen abzustimmen. „Am Wochenende plane ich immer die Woche vor“, kann sie dabei auch auf die volle Unterstützung ihres Lebensgefährten und ihrer Mutter bauen. „Sie freut sich, wenn sie helfen kann, und die Enkel freuen sich bei der Oma zu sein.“

Nur so kann Sabrina Wandrei ihren vielen fußballerischen Aufgaben gerecht werden. Als Torhüterin will sie in der neuen Saison mit Hessen Kassel den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Gelingt der, wäre es ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere, die sie bis in die U17-Nationalmannschaft und der Teilnahme an der Europameisterschafts-Qualifikation 2012 in Griechenland führte.

Nach einem Innenbandriss und Entzündungen im Knie mit insgesamt sechs Operationen sowie einer Rheumaerkrankung war das Kapitel Nationalmannschaft allerdings sehr schnell wieder vorbei. Da sei für sie eine Welt zusammengebrochen, meinte die 1,81 Meter große Torfrau.

Ihrem Ehrgeiz hat das aber keinen Abbruch getan, „und ich kann das mit dem Knie mittlerweile sehr gut händeln“. In den drei Jahren beim TSV Zierenberg bis zum Abstieg in 2017 stand sie auch beim Gruppenligisten Hannover 96 als Innenverteidigerin auf dem Platz, „um das für einen modernen Torwart wichtige Fußballerische zu stärken“.

Parallel zu den folgenden Stationen, unter anderem dreieinhalb Jahre bei der SG Landau/Wolfhagen, forcierte Wandrei auch ihre Trainerlaufbahn. Ab 2016 war sie beim TSV Strothe zunächst für die Torleute zuständig - unter dem heutigen Willinger Coach Jens Rüppel, mit dem der Kontakt über ihre Arbeit beim HFV zustande gekommen war. Zwei Jahre stand sie dann alleinverantwortlich an der Linie.

Aktuell kümmert sich die 27-Jährige auch um die Nachwuchskeeper U10 bis U12 von Hessen Kassel, betreut seit zehn Jahren die U14-Regionalauswahl der Mädchen, trainiert selbst unter Michael Gibhardt mit den KSV-Torhütern und fordert nun auch zusammen mit Sebastian Wessel die SCW-Torwarte.

Und darf jetzt sogar selbst Willinger Gegentreffer verhindern. Wandrei: „Ich bin im Männerfußball angekommen.“

Zur Person

Sabrina Wandrei (27) aus Kassel-Waldau ist Mutter von zwei Kindern. Die Elektrikerin und Lichtplanerin zählte zwei Jahre zum Kader der U17-Nationalmannschaft. Aktuell hütet sie das Tor beim Hessenligisten KSV Hessen Kassel, zuvor war sie bei Jahn Calden (Regionalliga), TSV Zierenberg und SV Großenenglis (jeweils Hessenliga) aktiv. Von 2017 bis 2020 und die Hinserie 22/23 stand Wandrei bei der SG Landau/Wolfhagen zwischen den Pfosten, feierte dabei auch den Verbandsliga-Aufstieg. Sie trainiert die Nachwuchskeeper von Hessen Kassel und betreut die U14-Regionalauswahl. ni