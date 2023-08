TSV Schmillinghausen zieht sich nach 27. Volksläufen als Veranstalter zurück.

Due ersten von mehr als 21 000 Meter: Das Feld im Halbmarathon kurz nach Start. Mit der Nummer 434 der spätere Sieger Lukas Pieritz, rechts daneben die schnellste Frau, Alena Stender © OLAF WICKENHÖFER

Der TSV Schmillinghausen hat sich dazu entschlossen vorläufig keinen Volkslauf mehr zu veranstalten. Das verkündete Jeannine Trsek vom Organisationsteam nach dem 27. Volkslauf des Vereins am Samstag.

Schmillinghausen - „Mit insgesamt nur 106 Teilnehmern haben wir unser anvisiertes Soll von 150 Startern nicht erreicht. Bei einer solch geringen Teilnehmerzahl lohnt sich der Aufwand nicht, zumal wir einen finanziellen Verlust machen“, erklärte Jeannine Trsek.

Zwar erhalte der Verein Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr, die bei der Streckensicherung sowie der Parkplatzeinweisung eingesetzt war, sagte Trsek. Das Helferteam im Start- und Zielbereich sei aber seit Jahrzehnten im Einsatz, und es fehle der Nachwuchs. Trsek vermutet, dass die Lage im Norden des Sportkreises für viele Läufer eine zu weite Anreise bedeutet; womöglich zögen auch andere Laufveranstaltungen Teilnehmer ab.

Lukas Peitritz läuft den Halbmarathon im Regen am schnellsten

Die vorläufig letzten Rennen im Bad Arolser Ortsteil brachten Favoritensiege, aber auch Erfolge von Debütanten. Das Wetter spielte den Aktiven ein bisschen mit – während es zu Beginn zwar schwül, aber noch trocken war, setzte kurz nach dem Startschuss des Hauptlaufs ein Gewitter ein. Es fiel glücklicherweise nicht allzu heftig aus, führte aber ergiebigen Regen mit sich, wodurch die Laufstrecken im Wald zunehmend aufgeweicht wurden.

Richtig nass wurde das – mit zehn Startenden – sehr überschaubare Feld im Halbmarathon, das vom Unwetter unterwegs erwischt wurde. Der souveräne Sieger Lukas Pieritz aus Volkmarsen ließ sich nicht allzu sehr stören, er gewann in einer Zeit von 1:29:07 Stunde. „Die Beine waren noch schwer vom Training, ich wäre gern etwas schneller gewesen“, sagte der 26-Jährige, der demnächst beim Kassel-Marathon starten will.

Platz zwei ging an Markus Waldeck (Trianhas Bad Arolsen, 1:36:58), Gesamtdritter wurde Clemens Blaschke vom SV Dodenhausen (1:37:52). Schnellste der lediglich drei Frauen wurde mit einer Zeit von 1:36:46 Stunden erwartungsgemäß Alena Stender vom TSV Flechtdorf. „Dieses Mal bin ich nicht so schnell losgelaufen und gut durchgekommen“, so das Fazit der 27-Jährigen. Ihre Fußballkollegin Marina Hackbarth erreichte mit einer Zeit von 1:48:29 Platz zwei, LG Eder-Läuferin Anne Greifelt wurde Dritte mit einer Zeit von 2:02:01 Stunden.

Sieg beim Debüt: Louisa Martin von der LG Eder. © Olaf Wickenhöfer

Wieder Wickenhöfer, immer wieder Groß

Als Erster im Ziel des Hauptlaufs über 10,5 Kilometer war in Schmillinghausen wie im Vorjahr Olaf Wickenhöfer. Der Battenfelder im Trikot der LG Eder setzte sich bereits kurz nach dem Start an die Spitze des Feldes und verwies in der Zeit von 40:25 Minuten mit klarem Vorsprung M 55-Läufer Thorsten Bannier vom TuS Fritzlar (43:14) auf Platz zwei.



Dritter wurde Peter Groß vom TSV Odershausen (45:05, 2. M 55). Mit dem Rennen hat der Laufcup-Veteran die notwendigen Wertungsläufe für den Laufcup 2023 schon beisammen – eine echte Besonderheit. Groß bestreitet seine 30. Laufcup-Saison. „Peter Groß ist mittlerweile der Einzige, der von Anfang an dabei ist“, gab Laufcup-Organisator Hans-Friedrich Kubat anerkennend zu Protokoll.



Schnellste Frau über 10,5 Kilometer wurde LG Eder-Nachwuchsathletin Louisa Martin mit einer Zeit von 45:27 Minuten. Die junge Sachsenbergerin gab ihr Wettkampf-Debüt über diese Distanz, entsprechend vorsichtig ging sie das Rennen an. „Es hat aber gut geklappt, ich konnte mein Tempo halten“, erzählte die 18-Jährige im Ziel. Mit 51:56 Minuten belegte Karoline Wilke von TSV Flechtdorf Platz zwei, Petra Helwig vom Lauftreff Bad Arolsen wurde Gesamtdritte (1. W 50).



Erwarteter Gewinner Tewelde und Erfolg von Debütanten

Die Konkurrenz über fünf Kilometer sah den erwarteten Gewinner: Gebri Tewelde vom Laufteam Kassel lief in 17:28 Minuten für die profilierte Strecke den anderen davon. Zweiter wurde mit einer Zeit von 21:47 Minuten der erst 13 Jahre alte Sönke Behle vom TSV Korbach. Er nahm erstmals die fünf Kilometer in Angriff. Platz drei ging an den ein Jahr jüngeren Marvin Hartwig vom TSV Goddelsheim (22:18). Am Start war auch wieder M 80-Läufer Manfred Zoske vom TSV Twiste, der die Strecke in 30:33 Minuten bewältigte.



Schnellste im Kinderrennen über 1000 Meter rund um den Sportplatz waren Liana Hartwig vom TSV Goddelsheim (4:10) sowie der Willinger Fynn Müller in 4:01 Minuten. Über 2000 Meter siegten Verena Schomberg vom SV Herzhausen (7:49) sowie Bennet Trsek vom ausrichtenden TSV Schmillinghausen (9:26). Mit 13 Kindern gut besetzt war auch der Bambinilauf. Insgesamt acht Nordic Walker gingen auf die 7,5 Kilometer lange Strecke.



Die nächste Veranstaltung des Waldeck-Frankenberger Laufcups findet am 26. August statt, Schauplatz ist erstmals Medebach: Bei der Premiere des „MedeRun“ sind Distanzen bis zum Halbmarathon ausgeschrieben, die Anmeldung erfolgt ausschließlich online. Der letzte der 18 Läufe ist am 8. Oktober der Arolser Twisteseelauf. (owi)