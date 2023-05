TV Külte unterliegt HSG Zwehren 21:32 und verabschiedet Torjäger: Ammenhäuser geht mit 14 Toren

Ein letztes Mal, rein damit: Der Külter Torjäger Sven Ammenhäuser wurde nach dem letzten Saisonspiel vom TV Külte verabschiedet. Der torjäger hat ohne Handball auch mehr Zeit für seine Frau und sein beiden Töchter. © Werner Spitzkopf

Külte – Auch eine heftige Niederlage konnte den Handballspielern des TV Külte die Saisonbilanz nicht mehr vermiesen. Die Mannschaft von Trainer Carsten Neumann unterlag in eigener Halle der HSG Zwehren/Kassel 21:32 (10:17).

Külte Der TVK beendet die Saison auf dem zehnten Platz und spielt auch in der nächsten Saison in der Bezirksoberliga. Dann allerdings ohne ihren besten Torschützen, Sven Ammenhäuser, der seine sportliche Laufbahn am Samstag beendetet und vom Verein und seinen Kollegen verabschiedet wurde.

Eine deutliche Niederlage zeichnete sich für die Külter zunächst nicht ab. Sie waren bis Mitte der ersten Halbzeit auf Augenhöhe (13./6:6). Dann setzten die Gäste allerdings ihre ersten Druckpunkt, trafen drei Mal hintereinander und zwangen Külte in die erste Auszeit „Wir haben hier unsere mangelhaften Abschlüsse thematisiert“, sagte der Coach.

Schlechte Külter Chancenverwertung

Seine Worte wirkten aber nur für einen Moment. Adrian Kann traf zwar wieder, die Zwehrener Antwort waren erneut drei Tore (22./7:12) in Serie. Die Augenhöhe verrutschte allmählich. Külte scheiterte entweder am starken Gästekeeper Benjamin Kalthoff oder an der eigenen mangelhaften Chancenverwertung. Dass Nichttorewerfen war daher auch der wichtigster Kritikpunkt von Neumann an seiner Mannschaft, der ansonsten mit der Leistung durchaus zufrieden war.

Nach dem Wechsel lzogen die Gäste auf 20:10 (39.) davon. Das Külter verloren nun auch ein wenig den Faden. Aber ein stark aufgelegter Sven Ammenhäuser, der 14 Tore beisteuerte, verhinderte ein Debakel seines Teams.

Der Torjäger zeigte in seinem Abschiedsspiel einmal mehr, wie sehr ihn seine Mannschaft vermissen wird. „Sven ist ein Bombentyp, nicht nur wegen seiner Tore, sondern auch menschlich“, sagte Neumann und gibt zu. „Sven ist für uns nicht zu ersetzen, wir müssen diesen Verlust über die mannschaftliche Geschlossenheit auffangen.“ Weitere Abgänge verzeichnet der TVK bisher nicht.

Ammenhäuser war aber kein Sieg zum Abschluss vergönnt. Gnadenlose Zwehrener entließen Külte mit einem Neun-Tore-Rückstand aus dem Spiel. Die Mannschaft bedankte sich danach bei ihren Fans, die auch ihren Teil zum Klassenerhalt beigetragen hätten.

Tore für Külte: Kann 3, Ammenhäuser 14, Wachs 3, Stein 1