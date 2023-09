TV Volkmarsen probiert den Neuanfang in der Oberliga

Teilen

Der neue TV Volkmarsen vor der kommenden Saison – von links: Felix Drude-Kampczyk, Lina Riebeling, Sebastian Becker, Johannes Riebeling, Christian Krafft, Katharina Kampczyk, Marcel Krafft; es fehlt: Svenja Hügel). © TV Volkmarsen

Der TV Volkmarsen geht mit einem stark veränderten Team in die neue Badminton-Saison. Langjährige Leistungsträger haben den Verein verlassen, es gab aber auch zwei Neuzugänge.

Volkmarsen - Alles auf Anfang beim TV Volkmarsen: Nach dem furiosen Aufstieg in die Regionalliga im Vorjahr und dem im Frühjahr nur knapp verpassten Klassenerhalt startet die Badminton-Mannschaft aus der Kugelburgstadt in die neue Saison der Oberliga Mitte mit stark verändertem Gesicht – mehr als das halbe Team hat den Verein verlassen.

„Ein langer Sommer mit vielen Gesprächen und einigem Kopfzerbrechen liegt hinter uns“, erzählt Teamchef Felix Drude-Kampczyk. Die langjährigen Leistungsträger Fabian Drude und Gesa Thunert haben sich nach Jahren des Pendelns dem SSW Hamburg in der Nähe ihres Wohnorts angeschlossen. Auch Frederic Schuh hat nach erfolgreichen Jahren seine Zelte beim TVV abgebrochen, er schlägt nun, ebenfalls wohnortnah, für den SV Fellbach in Baden-Württemberg auf.

Hinzu kommt die recht kurzfristige Absage von Spitzenspieler Mindaugas Dabasinskas, der eigentlich fest eingeplant war. Ein großes Fragezeichen steht zudem hinter der zweiten etatmäßigen Dame im Team, Svenja Hügel. Sie spielt zwar weiter für den TVV, hat aber nach wie vor mit Kniebeschwerden zu kämpfen.

Die Hoffnung liegt bei der Jugend

Als einzige Stammspieler bleiben den Volkmarsern also Marcel Krafft und Teamchef Drude-Kampczyk. Die Abteilung hatte deshalb für sich zu klären, mit welchem Personal und in welcher Spielklasse ihre „Erste“ an den Start gehen möchte. Das Ergebnis bezeichnet Drude-Kampczyk als „spannendes Projekt“.

Zum Team gehören ausschließlich Spielerinnen und Spieler, die dem TV schon lange verbunden sind und in und um Volkmarsen aufgewachsen sind. So rücken mit Christian Krafft und Sebastian Becker zwei spielstarke Herren aus der zweiten Mannschaft auf. „Beide sind oberligaerfahren und werden ihren Mann stehen“, sagt Marcel Krafft. Mit Lina und Johannes Riebeling kehren vom BC Phönix Hövelhof zwei talentierte Jugendliche zurück in die Heimat, wo sie ihre Entwicklung vorantreiben wollen. Komplettiert wird das Team von Katharina Kampczyk, die ebenfalls aus der „Zweiten“ aufrückt. „Insbesondere die Damen müssen sich erst entwickeln und werden zunächst einen schweren Stand haben“, sagt Krafft voraus. Die Männer müssten ihre Rolle im Team neu finden und ausfüllen. „Trotzdem wollen wir das Wagnis Oberliga angehen.“

„Ein Vorteil ist, dass wir als Mannschaft nun regelmäßig gemeinsam trainieren können“

Die neue Konstellation hat auch ihr Gutes. „Ein Vorteil gegenüber den letzten Jahren ist, dass wir als Mannschaft nun regelmäßig gemeinsam trainieren können, weil alle vor Ort sind“, so sagt es Drude-Kampczyk. Es gehe darum, „die einzelnen Spielerinnen und Spieler weiterzuentwickeln und als Mannschaft zusammenzuwachsen.“

Das TVV-Team setzt auch unter den veränderten Vorzeichen auf die Unterstützung der Zuschauer, auf die es in den vergangenen Jahren immer zählen konnte. „Wir haben auch dank unserer treuen Fans in den letzten Jahren viel gemeinsam zu feiern gehabt. Ich bin mir sicher, dass sie auch diesen Neuanfang mit viel Fingerspitzengefühl und Wohlwollen unterstützen“, sagt Marcel Krafft.

Nach einem Vorbereitungsturnier in Münster und vielen Trainingsstunden startet das Projekt Neuanfang am kommenden Samstag, 9. September. Um 16 Uhr stellt sich der TV Hofheim II in der Nordhessenhalle vor. Die Mannschaft ist mit den Volkmarsern aus der Regionalliga abgestiegen. (red)