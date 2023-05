Twirlingsport sucht deutsche Meister: Korbacherin Larissa Neige mit Chancen auf Gold

Große Gruppe von Bewegungsliebhaberinnen: Die Twirling-Sportlerinnen des TSV Korbach hoffen auf eine volle Halle, wenn sie am Wochenende ein Heimspiel bei der deutschen Meisterschaft haben. © Patrick Böttcher

Eine deutsche Meisterschaft macht nicht oft Station in Korbach. Sie kommt am kommenden Wochenende mal wieder in die Kreisstadt, genauer gesagt in die große Hauerhalle.

Korbach – Während dort am Samstag der Wettbewerb „Twirling Talent Contest“ jenen Sportlerinnen Auftrittsmöglichkeiten bietet, die sich nicht für den Deutschland Cup oder die deutsche Meisterschaft qualifiziert haben oder dafür noch zu jung sind, werden am Sonntag die besten nationalen Twirling-Sportlerinnen und -sportler gesucht. Sie treten beim Deutschland-Cup und bei der deutschen Meisterschaft an.

Twirling ist eine Mischung aus Rhythmischer Sportgymnastik und Jonglage. Dabei wird während der Bewegung auf Musik ein Metallstab in der Hand gedreht, geworfen und gefangen.

Korbacher-Quartett im Favoritenkreis

Sportlerinnen aus zehn Vereinen nehmen an den Wettkämpfen teil. Titelambitionen vor eigenem Publikum melden auch einige Sportlerinnen des TSV Korbach an, die zur deutschen Spitze des Twirlingsports zählen. Sportwartin Nadja Buda zählt ein TSV-Quartett auf, das einen Podestplatz beim Cup oder der Meisterschaft erreichen kann: Larissa Neige, Lea Hülsmann, Laura Roos und die erst elf Jahre alte Lena Becker.

Obwohl Larissa Neige derzeit im Abiturstress steckt und in den vergangenen Wochen kaum trainieren konnte, habe sie im Freestyle Chance auf den Meistertitel, meint Buda. Die derzeit wohl beste Korbacher Twirlerin habe auch im Cup Chancen auf einen Podestplatz in den Disziplinen 2 Stäbe, Solo, und Artistic bei den Senioren.

Schon eine Goldmedaille für TSV sicher

Hier wollen auch Hülsmann (Solo, 2 Stäbe) und Roos (Artistic,Solo) auf Medaillenkurs gehen. Roos hat vor Wettkampfbeginn schon eine Goldmedaille sicher, weil sie bundesweit die einzige ist, die für den 3-Baton-Wettbewerb gemeldet hat. Lena Becker möchte im Solo der Minis einen vorderen Platz belegen.

Im Mannschaftswettbewerb haben die Korbacher in dieser Saison kein Leistungsteam gemeldet. Im Cup-Wettbewerb starten aber zwei Nachwuchsgruppen des TSV. Außerdem findet am Samstag ein Wettbewerb statt, der bereits 2020 in Mönchengladbach hätte stattfinden sollen, aber Corona zum Opfer gefallen war: der IBTF Deutschland Cup (NBTA).

Hinter diesen Abkürzungen verbergen sich zwei Twirling-Verbände. Die IBTF (International Baton Twirling Association) ist eine Vereinigung, die kürzlich aus den zwei weltgrößten Verbänden dieser Sportart, WBTF und WFNBTA entstanden ist. Die Fusion soll mithelfen, dass Twirling eines Tages olympische Disziplin wird. Das erste gemeinsame Turnier der beiden Verbände in Deutschland findet nun in Korbach statt. Dabei wird ein bunter Mix aus den Disziplinen beider Verbände zu sehen sein. Im August findet dann das erste gemeinsame Turnier auf Weltebene in Liverpool (England) statt.

Beide Verbände schicken ihre besten Sportlerinnen von den großen Twirlingnationen, wie etwa Japan, USA oder Frankreich, nach England. Auch einige Korbacher Twirlerinnen werden Deutschland in Liverpool vertreten. rsm/red