Twistetaler Auftaktsieg gegen Eddersheim: „Wir können mega stolz auf uns sein“

Von: Thorsten Spohr

Teilen

Jubeltraube: Die Spielerinnen der HSG Twistetal feiern den verdienten Auftaktsieg gegen Eddersheim. © Werner Spitzkopf

Start nach Maß: Die Handballerinnen der HSG Twistetal haben den Oberliga-Auftakt gegen Eddersheim 18:16 gewonnen.

Korbach – Mit der Schlusssekunde hatte Miranda Schmidt-Robben zwar noch einen Tempogegenstoß verworfen – aber gefühlt lagen sich da schon alle ihre Spielerinnen in den Armen. Selten tat eine vergebene Großchance so wenig weh, wie in diesem Moment.

Die Handballerinnen der HSG Twistetal haben in der Oberliga einen Start nach Maß erwischt und die TSG Eddersheim mit 18:16 (8:12) niedergerungen. „Das war ein Ausrufezeichen“, freute sich Trainer Ufuk Kahyar. Für die HSG lief es genau so, wie es sich der Aufsteiger gewünscht hatte.

Die große Hauersporthalle war gut gefüllt, mehr als 350 Fans waren bei der Premiere in Hessens höchster Liga dabei und mit Ausnahme der wenigen Fans der Gäste hat wohl niemand sein Kommen bereut. Klar, bei 34 Toren war es kein Offensivfeuerwerk. Aber Twistetal betrieb vor allem in Sachen Einstellung, Kampf und Willen beste Werbung in eigener Sache.

Ohne die verletzte Kim Hering – sie fiel mit einer Fußverletzung aus – entwickelte sich von Beginn an ein Kampfspiel, geprägt von zwei starken Abwehrreihen. Nach zehn Minuten stand es gerade einmal 0:1, das erste Tor für Twistetal erzielte Hanna Happe per Siebenmeter nach 13 Minuten zum 1:2. „Die Nervosität im ersten Spiel war groß“, wusste Kahyar.

Sein Team warf jedoch kämpferisch alles in die Waagschale, es war beeindruckend, wie Twistetal in der Abwehr jeden Zweikampf annahm und die Gäste von der ersten bis zur letzten Minute mit fairen Mitteln regelrecht piesackte. Die rechte Abwehrseite hatte die Halblinke Giulia Lützendorf und Spielmacherin Lisa Walter im Griff, genau so, wie es Kahyar seinen Spielerinnen bei der Videoanalyse am Freitag mit auf den Weg gegeben hatte. Selbst in einer doppelten Unterzahlsituation zwang Twistetal den Gegner ins Zeitspiel – überragend.

Das Einzige, was fehlte, war, dass die Hausherrinnen aus der Defensive viel zu wenig Profit schlagen konnten. „Es haben die einfachen Tore per Tempospiel gefehlt“, hatte auch Kahyar erkannt. Und das hatte Folgen: Als sich kurz vor dem Halbzeitpfiff plötzlich die vermeidbaren Fehler häuften, nutzte dies Eddersheim und zog auf den 8:12-Halbzeitstand davon.

Eine Vorentscheidung? Nein. Twistetal kämpfte sich in Durchgang zwei Tor um Tor heran und hatte über ein 12:13 (41.) beim 14:14 (47.) den Ausgleich erzwungen. Als kurz darauf die starke Torhüterin Louisa Schlömer gegen Sina Gottfried und Julia Noetzel eine ihrer beiden Doppelparaden zeigte und Hanna Happe beim 15:14 die HSG in Führung brachte (48.), hatte Twistetal endgültig das Momentum des Spiels an sich gerissen.

Und auch für einen Hexenkessel gesorgt. „Die Halle hat gebebt, das hat uns stark gemacht“, lobte die fünffache Torschützin Happe, deren Wechsel auf die halbrechte Rückraumposition im zweiten Durchgang mit spielentscheidend war, die Fans.

Eddersheim war mittlerweile spürbar angenervt von der Twistetaler Aggressivität, der Drittligaabsteiger, der in dieser Verfassung zu den Abstiegskandidaten gehören dürfte, hatte nichts mehr zuzusetzen. Die letzten zwei Minuten des Spiels prägten Anna-Lena Reese und Louisa Schlömer: Reese erzielte die Tore zum 17:16 und 18:16, Schlömer parierte dazwischen erneut herausragend gegen Annika Breitenfelder – die Party konnte starten.

„Wir können mega stolz auf uns sein“, sagte Lea Blaschke – der Neuzugang von der HSG Ederbergland hatte mit zwei wichtigen Toren Mitte der zweiten Hälfte wichtigen Anteil am Sieg. Und an ihrem Beispiel zeigte sich auch wieder eine Stärke aus der Aufstiegssaison: Kahyar setzt auf alle Spielerinnen und sie zahlen das Vertrauen zurück. Ein Vorteil, der im weiteren Saisonverlauf noch sehr wichtig sein kann.

HSG Twistetal - Tor: Schlömer, Wieck; Feld: Scheele 1, Meier, Schmidt-Robben 2, Judith Happe, Reese 4, Blaschke 2, Winkler 3, Gleumes, Voß, Hering, Brida 1, Hanna Happe 5/2.