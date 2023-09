Twistetaler Hoffnung: Bitte nur keine neuen Verletzten

Von: Heike Saure

Teilen

Ziel gesichertes Mittelfeld: die Landesliga-Handballer der HSG Twistetal mit hinten von links Gerd-Christian Pohlmann (Betreuer), Uwe Facca (Physiotherapeut), Glenn Fait, Jannik Fingerhut, Uwe Nolte, Andre Krouhs, Lars Fingerhut, Joshua Sturm, Florian Heß, Lennard Schmidt, Luca Meier (Kapitän), Michael Köhne, Torben Bender, Steffen Fingerhut (Trainer), Tobias Mettenheimer (Co-Trainer); vorne Nils Schmittat, Tobias Engelhard, Manuel Schmidt, Philipp Pohlmann, Luca Uhl, Patrick Fingerhut, Vincent Löbel und Jakob Gleumes. © Werner Spitzkopf

Der Männer-Landesligist HSG Twistetal peilt in der neuen Saison das Mittelfeld an, hat aber personelle Sorgen.

Mühlhausen – Es wird eine lange, harte Saison für die Handballer der HSG Twistetal werden. In der Landesliga stehen nach dem Hick-Hack um den Abstieg und der vor wenigen Tagen um Eschwege ergänzten Liga 28 Spieltage auf dem Programm, gespielt wird sogar am Tag der Deutschen Einheit. Auch personell sieht es beim Sechsten der vergangenen Spielzeit nicht optimal aus.

Denn in die Saison 2023/24, die am Samstag mit einem Heimspiel gegen Hünfeld beginnt, geht die HSG, die einen Platz im sicheren Mittelfeld anpeilt, mit einigen Sorgen. In der Vorbereitung musste Trainer Steffen Fingerhut sein Team umbauen. Da beide Kreisläufer Nils Pohlmann und Glenn Fait mit Kreuzbandrissen wohl die gesamte Spielzeit fehlen werden, wird Kapitän Luca Meier am Kreis stehen. Die Lücke des Linksaußen muss Jakob Gleumes füllen, der wiederum im Rückraum fehlen wird. Auch Defensiv-Spezialist Lennard Schmidt wird der Mannschaft aufgrund seiner Schulterverletzung noch länger fehlen. Zu Beginn fehlt zu allem Überfluss Joshua Sturm, der sich in einem Testspiel eine Rote Karte einhandelte, die unter Verkettung unglücklicher Umstände zu einer Sperre von zwei Spielen während der Saison geführt hat.

Da tut der Abgang von zwei Spielern besonders weh. Jannik Bitter schloss sich nach siener Verletzungspause dem Oberligisten ESG Gensungen/Felsberg an. Seine Handballschuhe an den Nagel gehangen hat Linksaußen Johannes Happe. Ärgerlich für Fingerhut war, dass sich beide zu einem Zeitpunkt verabschiedet hatten, zu dem keine Möglichkeit mehr bestand, sich nach Ersatz umzuschauen.

In der Vorbereitung haben die beiden A-Jugendlichen Vincent Löbel und Tobias Engelhard bewiesen, dass sie die etatmäßigen Spieler vertreten können, wenn diese eine Pause im Spiel benötigen. Dazu konnte Fingerhut seinen Bruder Lars überreden, wieder die Schuhe zu schnüren. Er soll vor allem der Abwehr Stabilität verleihen. Kreisläufer Uwe Nolte verstärkt den Kader ebenso wie Dauerbrenner Joachim Stracke, der als Aushilfe zur Verfügung stehen wird. Da im Rückraum die Optionen nicht groß sind, will die HSG zum Teil mit zwei Kreisläufern im Angriff agieren.

Da der Kader der zweiten Mannschaft in dieser Saison ebenfalls sehr dünn besetzt ist, gehen dem Landesligateam allerdings sehr schnell die Alternativen aus, sollte es zu erneuten Verletzungen kommen. „Wir werden von Anfang an Belastungssteuerung betreiben müssen“, weiß Steffen Fingerhut um die Situation, möglich ist, dass auf eine eigentlich vorgesehene dritte Trainingseinheit in der Woche verzichtet wird. Und: „Wir müssen die Abwehr definitiv stabilisieren, müssen Ballgewinne in schnelle Tore ummünzen, damit wir uns in der Offensive nicht abrackern müssen.“ Kräfte sparen ist nicht nur angesichts der verlängerten Saison angesagt.

Ein Unentschieden im Testspiel zuletzt gegen die MSG Körle/Guxhagen, die die vergangene Saison als Zweiter beendet hatte, gab Trainer Steffen Fingerhut, der in seine fünfte Saison als Twistetaler Trainer geht, Hoffnung. „Mit unserer Stammformation ist alles möglich“, ist der Coach überzeugt. Alle seien voller Tatendrang aus der Vorbereitung gekommen, doch die Angst vor einer erneuten Verletzung eines weiteren Stammspielers, der nicht ersetzt werden kann, spielt bei den Twistetalern von Beginn an mit.