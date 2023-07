Vereine zeigen bunte Vielfalt des Sports beim 75. Geburtstag des Waldeck-Frankenberger Sportkreises

Von: Hans Dreier

Massenyoga im Schlosshof: Die von Yogalehrerin Svenja Lotze geleiteten Übungen kamen an. Für den guten Zweck wurde ein Euro je Teilnehmer gespendet an die vor dem Aus stehende Arolser Voltigiergruppe. © ARTUR SCHÖNEBURG

Die Sportvereine aus unserem Kreis haben sich und ihrer Dachorganisation eine kunterbunte Geburtstagsparty beschert – zum 75. wegen Corona zwar mit zwei Jahren Verspätung, aber dafür nicht weniger herzlich.

Bad Arolsen – Das sieben Stunden dauernde Jubiläumsprogramm am Samstag hatten der Sportkreis-Vorsitzende Uwe Steuber und seine Mannschaft zum Fest der Bewegung, des Schauens und des Mitmachens erklärt. Und davon gab es dann reichlich vor und neben dem Schloss und in der angrenzenden Fürstlichen Reitbahn.

„Der Tag der Vereine war eine runde Sache. Sie haben zu unserem Geburtstag gezeigt, dass wir ein sehr lebendiger Sportkreis sind in Form verschiedenster Sportarten und vielen Veranstaltungen“, zog Steuber am Nachmittag ein positives Fazit. „Wir haben es diesmal bewusst aber auch anders gemacht“, sagte Steuber, der selbst einer der Vizepräsidenten des Landessportbunds ist, zufrieden.

Einen letzten Auftritt gab es beim Sportkreis-Jubiläum allerdings auch: Die Voltigiergruppe des Reitvereins Bad Arolsen/TuSpo Mengeringhausen löst sich in der älteren Besetzung auf, weil das bewährte Pferd Socke krankheitsbedingt ausscheidet. „Wir haben leider kein Pferd mehr. Dabei würden die Mädels statt auf einem Holzpferd viel lieber auf einem lebendigen Vierbeiner turnen“, klärt die Trainerin Kirsten Syring auf. Sie hatte die Gruppe vor einigen Jahrzehnten gegründet, aufgebaut und später mit Madeline Friedrich zu großen Erfolgen geführt. Um hier zu helfen entschied die Sportkreisspitze spontan, das Geld aus der Yogaaktion den Voltis zu spendieren.

Und trotzdem: Als „eine Erfolgsgeschichte seit 1946, 75 Jahre plus zwei“ hatte Uwe Steuber die Entwicklung der beiden Sportkreise von ihrem Beginn an bezeichnet. Den Menschen gebühre Dank und Anerkennung, die sich in Zeiten starker Veränderungen in den Dienst der Sportkreise und seit dem Jahr 2012 dann in den des gemeinsamen Sportkreises gestellt hätten. „Ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz könnten wir heute kein Jubiläum feiern, und ohne sie wäre der Sportkreis nicht das, was er heute ist, eine Servicestelle für alle Vereine und Verbände im Landkreis“, sagte Steuber.

Der Landessportbund hatte gleich drei Vizepräsidenten – dem Anlass Jubiläum mit 75 angemessen – in die Residenzstadt geschickt: neben Steuber noch Katja Köhler-Nachtnebel und Helmut Meister, dem für Finanzen zuständigen Mitglied im Präsidium. Mit Coronapandemie und aktuell dem Ukraine-Krieg bleibe auch der Sport nicht von Krisen verschont, sagte Meister mit Blick auf die jüngsten Jahre. „Jetzt sind die Leute froh, sich wieder zu treffen und gemeinsam Sport treiben zu können, fügte der Vorsitzende des Sportkreises Main-Kinzig an.

Nachdem Meister das „herrliche Ambiente mit dem Arolser Schloss als Hintergrund für den Tag der Vereine“ gelobt hatte, überreichte er einen Scheck über 3000 Euro an seinen Präsidiumskollegen. „Eine finanzielle Unterstützung in dieser Höhe gibt es in diesen Tagen nicht so oft, aber ich weiß, dass der Scheck gedeckt ist“, konterte und bedankte sich Steuber.

„Ich freue mich über das schöne Event hier vor der Kulisse des Arolser Schlosses“, sagte Marko Lambion. Dem Bürgermeister der Stadt dankte Steuber für die Unterstützung durch Verwaltung und Bauhof. Zu 77 Jahren erfolgreicher Arbeit in den Sportkreisen gratulierte Landrat Jürgen van der Horst. Die vielen Ehrenamtlichen, nicht nur in den Sportvereinen, sondern in vielen Vereinen, den Feuerwehren und weiteren Institutionen „leisteten eine tolle Arbeit“. Van der Horst erinnerte daran, dass Sportvereine eine wichtige Rolle bei der Integration der Flüchtlinge spielten, und „auch bei der Inklusion sind sie dabei“. Sein Fazit: „Ohne Ehrenamt geht garnichts.“