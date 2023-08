Mehr als doppelt so viele Starter beim Hemfurther Abendlauf wie im Vorjahr

Teilen

Start zum Hauptrennen: 56 Frauen und Männer liefen die zehn Kilometer. Vorn in der Mitte der spätere Gewinner Marcel Vesper. © Armin Hennig

Ideale Bedingungen und mehr als doppelt so viel Teilnehmer wie im Vorjahr sorgten nach dem 35. Abendlauf beim TSV Hemfurth-Edersee für rundum zufriedene Gesichter. Der Sieg im Hauptrennen ging nach Berlin.

Hemfurth-Edersee - Im ersten Jahr nach Corona hatten sich noch 117 Teilnehmer gemeldet, am Samstag gingen 270 Läufer und Läuferinnen aller Altersklassen auf Distanzen von 400 Metern bis zehn Kilometern. Viele sammelten dabei Punkte für die Wertung im Waldeck-Frankenberger Laufcup.

Über zehn Kilometer war Marcel Vesper nicht zu schlagen. Nach 37:01 Minuten hatte der Mann vom ASC Berlin die Distanz als Erster bewältigt, er distanzierte die Verfolger Gebri Tewelde (Laufteam Kassel) und M-30-Sieger Jonas Goldduhn vom TSV Obervorschütz um 2:00 und 2:26 Minuten – die drei blieben als einzige unter 40 Minuten.

Der ehemalige Willinger Fußballer Daniel Wilke, mittlerweile in Wega zuhause, verfehlte die Marke in 40:33 (Platz zwei M30) knapp. Rang eins in der M50 belegte eine weitere frühere Kicker-Größe: Mark Schomberg (TSV Altenlotheim) überquerte nach 45:22 Minuten den Zielstrich.

Schnellste unter den zehn Läuferinnen am Start war in 51:54 Minuten Iris Spangenberg vom TSV Niederelsungen. Meike Heiner vom VfL Adorf legte in 54:27 Minuten die drittschnellste Zeit vor. Respekt verdiente Erhard Birkenbusch (LG Eder): Der Laufcup-Veteran aus dem Jahrgang 1952 schaffte die zehn Kilometer in guten 54:39 Minuten.

Tewelde gewinnt die fünf Kilometer und geht dann auf die doppelte Distanz

Der Rangzweite auf der längsten Distanz war zuvor als Erster der Kurzstrecke ins Ziel gekommen: Gebri Tewelde bewältigte die fünf Kilometer in 17:05 Minuten. Lukas Weber (Trianhas Bad Arolsen/17:56) und – aus der M55 – Thorsten Kramer (LG Eder/18:05) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Gisela Zapf (W70/TV Bergheim) und Manfred Zoske (M80/TSV Twiste) waren die ältesten Teilnehmer und keineswegs Schlusslichter, sie wurden nach 34:48 und 30:06 Minuten gestoppt.

Unter den Läuferinnen war Louisa Martin einsame Spitze. Die Sachsenbergerin im Trikot der LG Eder, zuletzt in Rostock DM-13. der Jugend U20 über 2000 Meter Hindernis, blieb in 19:26 als einzige unter 20 Minuten.

Klassensiegerinnen unter sich: Sophie Meiburg (U18) vom TSV Korbach (U18) und Louisa Martin (U20) von der LG Eder (Bildausschnitt). © Armin Hennig

Für ein ungewohntes Bild sorgten die Teilnehmenden am Feuerwehrlauf: Sie liefen die Strecken in voller Montur. Karl-Friedrich Schwenke (FFW Mengeringhausen/M55) legte die fünf Kilometer in 22:20 Minuten als Schnellster zurück. Über die doppelte Distanz blieb Mario Brussmann (FFW Buchenberg) in 58:14 Minuten als einziger unter einer Stunde.

Zum Auftakt der Veranstaltung hatten Bambini und Kinder um Platzierungen und Urkunden gewetteifert. Über 1000 Meter kam Lilly Förster (3:53/TSV Korbach) als Erste der Altersklasse U10 ins Ziel. Bei den Jungs entschied Levy Grimmelbein (3:55/LG Wetterburg) den Lauf für sich.

Fenja Behle (TSV Korbach) war die Schnellste der unter zwölfjährigen Mädchen (3:36), Fynn Müller (SC Willingen) war als Gesamterster fünf Sekunden früher im Ziel. 2000 Meter war die Distanz für die Jugendlichen U14. Verena Schomberg (SV Herzhausen) lief sie in 7:42 Minuten am flottesten. (Armin Hennig)