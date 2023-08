Wie Annika Hartmann zum Crosstriathlon kam – und zur WM

Von: Lea Wagner

Teilen

Meistens gut gelaunt: Triathletin Annika Hartmann, hier bei ihrem Sieg am Edersee im Juni. © Artur Worobiow

Vor neun Jahren nahm Annika Hartmann an ihrem ersten Triathlon teil. Nun hat sie ein neues Format für sich entdeckt – die Crossvariante des Ausdauermehrkampfs.

Ehringen - Auf Anhieb brachte es die 26-Jährige am vorletzten August-Wochenende zur deutschen Vizemeisterin ihrer Altersklasse. Sie ist unser „Kopf der Woche“.

Schon bei ihrem Triathlon-Debüt am Twistesee 2015 hatte die Ehringerin gleich Platz drei ihrer Altersklasse erreicht. „Ich habe gemerkt, dass ich gar nicht so schlecht bin“, lacht sie und erklärt, dass sie so erst wirklich mit Triathlon begonnen habe. 2018 gewann sie dann den Burgwald-Triathlon und finishte 2022 ihre erste olympische Distanz am Edersee.

Angefangen hatte alles damit, dass sie das goldene Schwimmabzeichen haben wollte. Dafür musste sie Kraulen können, doch diese Technik hatte sie schlicht nicht drauf. Sie machte sich ans Werk und brachte sich selbst das Kraulschwimmen bei.

Gelaufen sei sie in jungen Jahren sowieso gerne, und „so richtig Fahrrad fahren mache ich, seitdem ich 13 bin“, erzählt die 26-Jährige. Sie musste die drei Sportarten nur noch kombinieren. Triathlon war komplett.

Seit dem Winter trainiert Annika Hartmann mit Trainer

Seit sieben Jahren ist Annika Hartmann aktives Mitglied der Trianhas, der Triathlonsparte des VfL Bad Arolsen. Mehr als acht Stunden Training gehört für sie in ihrer Wochenplanung mittlerweile dazu. Am Anfang habe sie immer kontinuierlich bis zu vier Stunden in der Woche ohne genauen Plan trainiert. „Heute trainiere ich sehr viel. Seit letztem Winter habe ich mir auch einen Traine, Markus Waldeck aus meinem Verein, dazu geholt, um mich noch mehr zu verbessern“, sagt sie.

In der Regel trainiert Hartmann alleine, ab und an aber auch mit ihrem Freund, der bei ihren anstrengenden Einheiten mitziehe. Bis Juni war die Sportlerin auf dem Rennrad unterwegs, dann sattelte sie um aufs Mountainbike. „Ich wollte eine neue Herausforderung, und ein Vereinskollege hat mich dann aufs Cross-Triathlon aufmerksam gemacht. Ich wusste vorher nicht, dass es das gibt. Ich dachte mir aber, Mountainbike fahren kann ich eh.“

Also nahm Hartmann als Rookie am vergangenen Wochenende an den Deutschen Meisterschaften (XTerra Germany) in Zittau teil – und legte wie damals bei ihrem ersten Wettkampf überhaupt ein klasse Ergebnis hin: Sie belegte nicht nur Rang zwei in der Altersklasse 25, sondern qualifizierte sich sozusagen aus dem Nichts für die WM am 23. September in Molveno/Italien.

Vorhersehen, was sie dort erwarte, könne sie nicht. „Ich kenne die Radstrecke nicht. Ich fühle mich also wie ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe keine Ahnung, was meine Konkurrenz angeht, aber da werden schon einige Triathloneliten dabei sein. Ich bin ja nur durch Glück und einer super Vorbereitung darein gerutscht“, sagt Hartmann mit einem Lachen,

Zur Person Annika Hartmann (26) begann im Alter von 17 Jahren mit Triathlon. Seit sieben Jahren ist sie aktives Mitglied bei den Trianhas des VfL Bad Arolsen. Sie wohnt in Ehringen (Volkmarsen) und arbeitet als Umweltingenieurin beim Unternehmen Hessen Mobil in Kassel. Wenn sie nicht gerade für ihren nächsten Triathlon trainiert, reitet sie auch sehr gerne. lw

Ihr Vorbereitungsplan für die WM sieht ungefähr so aus: „Diese Woche habe ich noch Urlaub, da werde ich wahrscheinlich nur leichte Radtouren fahren. Nächste Woche starte ich dann mit Aufbautraining und die letzten beiden Wochen, bevor es zur Weltmeisterschaft geht, mache ich Intervalle, um mich noch mal zu pushen“, erzählt Hartmann.

Ein bestimmtes Ziel für Molveno habe sie sich nicht gesetzt. „Trotzdem werde ich alles geben, aber mein Hauptziel ist es, heile ins Ziel anzukommen.“ Eine echte Wettkampfstrategie soll ihr neuerdings helfen, gut abzuschneiden. „Die hat mein Trainer zusammen mit mir überlegt und sie bringt mir sehr viel“, sagt die Triathletin.

Die Vorgehensweise sieht so aus: Beim Schwimmen habe sie vor Vollgas zu geben. „Dabei will ich versuchen, mich in den Wasserschatten einer Konkurrentin zu klemmen, um dadurch Energie zu sparen.“ Beim Rad fahren wolle sie schnell unterwegs sein, aber trotzdem, wo möglich, Kräfte sparen, um am Ende beim Laufen alles zu geben. Ob ihr das bei der Weltmeisterschaft hilft, wird man sehen.