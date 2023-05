Wir wollen wissen: Wie erlebt Ihr das Bundesligafinale im Waldecker Land?

Schickt uns eure Bilder

+ © Fotolia/luckyimages Es darf gejubelt werden: Am Samstag lockt das Finale in der Bundesliga wieder die Fans. © Fotolia/luckyimages

Am Samstag geht die Fußball-Bundesliga in den letzten Spieltag: Sowohl an der Tabellenspitze, als auch im Kampf um Europa sowie gegen den Abstieg ist noch vieles offen. Viele Fans werden vor dem Fernseher verfolgen, wie ihr Lieblingsverein abschneidet.

Wir wollen natürlich auch wissen, wie die Fußballfans in Waldeck-Frankenberg das Saisonfinale verfolgen. Schickt uns eure Fotos per mail an media@wlz-online.de, oder markiert uns auf euren Fotos bei Instagram „wlz_online“ und wir reposten euren Beitrag, oder bei Facebook „waldeckischelandeszeitung“ – egal ob ihr vor Ort seid, oder das Finale bei Übertragungen vor einer Großbildleinwand, im Vereinsheim oder im eigenen Garten vor dem Radio verfolgt.

Wir erstellen eine Bildergalerie auf wlz-online.de mit euren persönlichen Highlights des letzten Bundesligaspieltags.