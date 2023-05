Bike-Marathon: Friderike Schnatz erkämpft sich Platz zwei

24. Willinger Bikefestival

+ © Manfred Niemeier Da waren sie noch zusammen: Urs Huber (Startnummer 1) und der spätere Sieger Tim Smeenge (Nr. 3), dazwischen Smeenges Landsmann Teus Ruijter. © Manfred Niemeier

Eine Handvoll heimischer Mountainbiker hat beim Marathon des 24. Willinger Bikefestival Großes geleistet. Doch die Strahlkraft des Rennens lässt nach – nicht mal mehr 700 Frauen und Männer nahmen die Strecken unter die Räder.

Willingen – Die Leistungen von vor allem dem Löhlbacher Aaron Wilhelmi und Friderike Schnatz aus Dorfitter über 119 Kilometer werden durch das klein gewordene Feld nicht geschmälert. Das zeigt schon die Tatsache, dass die 24-Jährige unter den neun Frauen auf der langen Distanz nur einer den Vortritt ließ – der Weltranglistenersten Stefanie Dohrn aus Wermelskirchen. In 6:12:07 Stunden feierte die Favoritin einen Start-Ziel-Sieg.

„Sie musste nicht am Anschlag fahren“, gratulierte Friderike Schnatz der Gewinnerin fair und war gleichzeitig „ein bisschen stolz“ über ihren zweiten Platz. Das durfte sich auch, denn in 6:27:12 Stunden war sie nur eine Viertelstunde später im Ziel als Dohrn. Und eine Dreiviertelstunde schneller als im Vorjahr auf Rang vier.

+ Mag die langen Stecken: Die zweitplatzierte Friderike Schnatz aus Dorfitter. © Manfred Niemeier

„Die langen Sachen liegen mir“, freute sich die Studentin. Im Vorjahr gewann sie einige Etappen bei der Transalp, die sie im Juli wieder in Angriff nehmen will. Ihre Form holt sie sich rund um ihre Wahlheimat Freiburg, wo sie Medienkulturwissenschaft studiert. 13 bis 15 Stunden pro Woche sitzt die Starterin des Radwerks Upland auf dem Rad: „Mountainbiken ist der größte Spaß in meinem Leben.“

Aaron Wilhelmi: Es war hart, ging ganz gut

Das unterschreibt sicherlich auch Aaron Wilhelmi, der das Trikot der MT Melsungen trägt. Der 26-jährige Zimmermann aus Löhlbach fährt außer montags jeden Tag nach der Arbeit eine Tour, knapp 20 000 Kilometer kommen so im Jahr zusammen. Da musste er schmunzeln, als sein Bikecomputer ihm im Ziel nach der langen Distanz 5929 verbrauchte Kalorien anzeigte und zu drei Tagen Erholung riet.

„Es war hart, aber ging ganz gut“, kommentierte Wilhelmi seinen sechsten Platz im Gesamtranking und seine Zeit von 5:18:29 Stunden, nur 23 Minuten hinter Sieger Tim Smeenge. Der Niederländer siegte in 4:55:20 vor dem Schweizer Urs Huber, der in 4:58:07, ebenfalls unter fünf Stunden blieb, und seinem Landsmann Matthijs Lomann (5:01:37).

„In Willingen Sechster, da kann ich mich wirklich nicht beschweren“, strahlte Wilhelmi. Schon früh um fünf Uhr war er zusammen mit Tobias Schmidtmann (EGF Bunstruth Racing) aufgebrochen, der in 5:55:22 Stunden 24. wurde, sie hatten an Stellen, wo die Strecke Straßen querte, Holzpfosten eingeschlagen und zusätzliche Getränkeflaschen angehängt.

+ Zeichen gelinder Erschöpfung oder fröhlicher Gruß an den Fotografen? Aaron Wilhelmi gibt im Ziel Zeichen. © Manfred Niemeier

Adrian Horchler muss einen Reifen flicken

Sie sind ohnehin ein eingespieltes Team, das haben Wilhelmi und sein Freund aus Haina zuletzt im März in Südafrika bewiesen. Das Cape Epic zählt mit seinen 650 Kilometern und 15500 Höhenmetern zu den schwersten Etappenrennen der Welt. Demnächst wollen sie auch wieder die Transalp in Angriff nehmen.

Zufrieden war auch Adrian Horchler mit Rang zehn. „Ich war vier Wochen krank, da war das hier ein guter Einstieg“, erklärte der 26-jährige Ottlarer vom Stenger-Bike-Team, „ich bin gut dosiert gefahren und habe mich ein bisschen zurückgehalten.“ Nachdem der Wahl-Freiburger auf der Schlussrunde einen Platten geflickt hatte und sich auf dem Langenberg kurz verfahren hatte, wurden für ihn 5:33:43 Stunden gestoppt.

Das Ziel erreichte Andreas Kramer dieses Mal nicht. Der Lokalmatador war schon kurz nach dem Start auf dem Hohen Eimberg in einer Gruppe gestürzt. Mit einer leichten Gehirnerschütterung und einer Platzwunde am Kinn, die mit drei Stichen genäht werden musste, kam er einigermaßen glimpflich davon.

Matthias Göbel steht erstmals auf dem Podest

Kramer war rechtzeitig aus dem Krankenhaus zurück, um Mathias Göbel zu gratulieren. Sein Teamkollege vom Radwerk Upland hatte sich für die mittlere Distanz entschieden und durfte sich nach 4:19:01 Stunden über Gesamtrang sieben und den Bronzerang in der Männerklasse über die 88 Kilometer freuen.

„Mein erster Podestplatz in Willingen“, strahlte der 32-jährige Rattlarer, „damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“. Dann ließ er sich an der Verpflegungsstation Frucht-Buttermilch und Sandkuchen schmecken: „Das Beste im Ziel überhaupt!“

Auf der kleinen Schleife über 53 Kilometer landete Lukas Arzt unter 233 Startern auf dem sehr guten 14. Gesamtplatz, bei den Männern wurde er mit seinen 2:37:44 Stunden als Siebter notiert. „Das ist voll ok, weil die Konkurrenz stark war“, sagte der 24 Jahre alte Hatzfelder, der für die RSG Buchenau startet und erst vor zwei Jahren von Enduro auf Marathon umgestiegen ist.

2:44:22 Stunden war Timo Wiegelmann unterwegs, damit schaffte der 17-Jährige aus Wulmeringhausen, als Zweiter der U19-Wertung den Sprung aufs Treppchen; insgesamt war es Platz 23. „Meine Form passt, es hat sich richtig gut angefühlt“, freute sich der Sportler im Trikot des Radwerks Upland.

Alle Ergebnisse unter datasport.com