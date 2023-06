Willinger Volkslauf: 184 Starter sind bei der Premiere dabei

Eine gelungene Premiere gelang dem TV Jahn Willingen mit seinem ersten Willinger Volkslauf. Bei heißem Sommerwetter fanden am Sonntagvormittag insgesamt 184 Sportler den Weg ins Uplandstadion.

Willingen - Sieger im Hauptlauf über zehn Kilometer wurde Lokalmatador Linus Kesper (SC Willingen), der nach guten 35:51 Minuten die Ziellinie überquerte. „Ich wollte zwischen 37 und 38 Minuten laufen und bin mit meinem Ergebnis sehr zufrieden. Es war warm, aber die Strecke hatte auch Schatten und war gut zu laufen“, sagte der 20-jährige Leistungssportler, der gerade seine Abiturprüfungen absolviert und eine Karriere als Profi-Biathlet anstrebt.

Mehr als drei Minuten länger unterwegs war der vereinslose Daniel Wilke aus Wega (38:54 Minuten), Dritter der Männerwertung wurde Raphael Schlehahn (SV Werbetal) mit einer Zeit von 42:03 Minuten.

Schnellste der nur acht Frauen auf der Langstrecke wurde erwartungsgemäß Alena Stender (TSV Flechtdorf), die ihre Siegesserie fortsetzen konnte. Mit beachtlichen 42:55 Minuten wurde sie Dritte in der Gesamtwertung. „Letzte Woche in Gellershausen war es einfacher, die Berge hier waren doch sehr anspruchsvoll“, sagte die ehemalige Fußballerin. Ihre Vereinskameradin Karoline Wilke wurde mit deutlichem Abstand Zweite (51:15 Minuten), Platz drei ging an die Hundsdorferin Daniela Ludwig-Crede (54:10 Minuten).

Beim zeitgleich mit dem Hauptlauf gestarteten Rennen über fünf Kilometer siegte Lukas Weber (Trianhas Bad Arolsen) mit einer Zeit von 17:59 Minuten. „Ich kannte die Strecke nicht und eine bestimmte Zeit hatte ich mir auch nicht vorgenommen. Obwohl ich in der vergangenen Woche hart trainiert hatte, wollte ich den Lauf gewinnen“, sagte der junge Triathlet. Sein deutlich älterer Vereinskollege Jawad Belfqih war eine gute Minute länger unterwegs (19:05 Minuten) und siegte in der Altersklasse M 40, Platz drei ging an den Sportwissenschaftler Michael Kuck (20:01 Minuten), der für seine Willinger Firma Kuck-Fitness antrat.

Schnellste Frau auf der Kurzstrecke wurde Annika Gerhard (LG Diemelsee, 23:12 Minuten), Platz zwei ging an die vereinslose Willingerin Jessica Kiel (23:28 Minuten), gefolgt von Annika Häußler vom SC Usseln (24:14 Minuten). Am Jugendlauf über 2000 Meter nahmen zehn Jugendliche teil, es dominierten Jonas Webelmuth (7:39 Minuten) und Verena Schomber (SV Herzhausen, 8:31 Minuten).

Mit 34 Startern deutlich stärker besetzt war der Kinderlauf über 1000 Meter. Paul Rommel (TV Jahn Willingen) gewann das Rennen in einer guten Zeit von 3:51 Minuten, dabei hatte er nur eine Sekunde Vorsprung vor Fynn Müller vom SC Usseln. Letzterer überquerte die Ziellinie zeitgleich mit Fenja Behle (TSV Korbach), die schnellstes Mädchen im 1000 Meter-Lauf wurde.

Während die Läufer auf der Strecke waren, erklärte Lars Wiegand vom TV Jahn Willingen, wie es zur Premiere des Willinger Volkslaufes gekommen war: „Während der Corona-Zeit sind so viele Läufe ausgefallen, da dachten wir uns, dass wir gerade für den Nachwuchs ein Angebot schaffen müssen.“

Der Aufwand sei enorm, „aber dank unserer vielen ehrenamtlichen Helfer konnten wir die Veranstaltung auf die Beine stellen. Es war auch eine gute Möglichkeit, das neue Uplandstadion zu präsentieren“, so Wiegand.

Angesichts der hohen Temperaturen am Wettkampftag überlegte Wiegand jedoch, die Veranstaltung zukünftig als Abendlauf anzubieten. (ow)

