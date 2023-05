Zwei Derbys im Halbfinale des Waldecker Pokals: SG Wildungen gegen Eintracht Edertal und TSV Strothe gegen BG Korbach

Ins Finale oder ins Spiel um Platz drei? Claudio Damiano (links) kämpft heute mit Blau-Gelb Korbach um den bislang größten Erfolg seines Vereins im Waldecker Pokal. © malafo

Drei Kreisoberligisten und ein A-Ligist streben ins Finale des Waldecker Fußball-Pokals am 10. Juni in Strothe. Wer im Endspiel und wer im Kick um Platz drei stehen wird, entscheidet sich heute (19 Uhr) auf neutralen Plätzen.

Dabei stehen sich in Lelbach der TSV Strothe und der A-Ligist Blau-Gelb Korbach gegenüber, in Kleinern die SG Bad Wildungen/Friedrichstein und Eintracht Edertal.

Bad Wildungen/Friedrichstein – Eintr. Edertal. „Das Spiel hätten sich wohl beide Vereine als Finale gewünscht“, sagt der Wildunger Trainer Jan Leimbach Das ist bestimmt richtig, könnte man aber auch über die zweite Partie sagen. Vielleicht ist der Derbycharakter dieser Partie in Kleinern ausgeprägter als der in der parallel ausgetragenen. „Die Spieler kennen sich fast alle, es hat Brisanz“, sagt Leimbach.

In der Tabelle der Kreisoberliga liegen die Bad Wildunger satte 18 Punkte vor der Eintracht. Diesen Vorsprung hat die SG in der Hinrunde herausgeholt, in der Rückrunde liegen beide Mannschaften gleichauf bei 19 Zählern, wobei die Edertaler dafür ein Spiel weniger gebraucht haben. „Das macht es zu einer höchst anspruchsvollen Aufgabe. Mit Artur Radig haben sie noch einmal einen Unterschiedsspieler hinzubekommen“, sagt Leimbach über den Liga-Sechsten.

Der SG-Coach lässt keine Zweifel daran, dass seine Mannschaft ins Endspiel will – sie hat ja auch die Meisterschaft im Blick. Anders die Eintracht, die allein im Cupwettbewerb noch einen Titel holen kann. Also lässt Jörg Büchse wissen: „Unser Ziel für diese Saison ist das Endspiel des Waldecker Pokals.“

Der Edertaler Trainerfuchs verteilt in seinem knappen Statement auch gleich die Rollen. Sicherlich sei der „designierte KOL-Meister als Favorit anzusehen“. Seine Mannschaft werde dennoch „basierend auf unsere Leistungen die Partie angehen“. Das darf man, logisch, als Kampfansage lesen.

Torjäger Tim Schäfer und Co. gehen, weil spielfrei am Wochenende, ausgeruht in die Partie, die SG nicht so. „Elf Spiele in 33 Tagen lassen den Kader nicht in allerbester Verfassung dastehen“, sagt Leimbach, der auf Petro Kovalchuk verzichten muss und hinter Kevin Wathling, Johannes Süring, Florian Bruder sowie Chris Mvemba Fragezeichen stellt. Er rechnet mit vielen Zuschauern: „Bei allen spürt man die Vorfreude auf dieses Spiel.“ Den bisher einzigen KOL-Vergleich der Saison gewann Ende Oktober mit 1:0 die SG.

Strothe – Blau-Gelb Korbach. Beide Vereine haben den Cup noch nie gewonnen. Die Strother könnten könnten zudem erstmals nach mehr als einem Jahrzehnt als Gastgeber in einem Pokalendspiel stehen. Diese Chance wollen sie nutzen, so Trainer Torsten Mannweiler: „Es ist eine hohe Erwartungshaltung, aber auch eine gute Stimmung im Ort, im Verein und der Mannschaft zu spüren.“

Mit dem Sprung unter die besten vier hat der Rangneunte der Kreisoberliga seine Ziele laut Mannweiler angepasst: „Vorher haben wir gesagt, es wäre schön, wenn wir zuhause dabei sein könnten. Jetzt haben wir es geschafft und wollen die Finalteilnahme.“ Vor dem Rangdritten der Kreisliga A warnt der Trainer ausdrücklich. „Du kannst nicht mit 70 Prozent gegen sie gewinnen“, sagt er und verweist auf das 6:1 der Korbacher im Viertelfinale gegen den ( personell geschwächten) VfR Volkmarsen. „Wir dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen“, sagt Mannweiler. Im eigenen Kader seien nicht alle bei hundert Prozent „Mal schauen, was bei ihnen geht.“

Die Lust aufs Endspiel ist beim SC Blau-Gelb ist groß. „Die Jungs sind richtig heiß. Ins Finale zu kommen, wäre ein Riesenerfolg“, sagt Vorsitzender Martin Janka. Er sieht in seiner Mannschaft gleichwohl den Außenseiter. Man sei sehr zufrieden mit dem, was bisher erreicht worden sei. „Alles was jetzt kommt, ist ein Bonus obendrauf.“ Laut Janka ist der Kader von Trainer Michael Maron soweit komplett. mn, dv