Alte Farbe von Holz abkratzen: Dieser geniale Trick spart enorm viel Zeit und Aufwand

Eine Frau brachte Stunden damit zu, alte Farbe umständlich von ihren Treppengeländern zu entfernen. Doch dann kam ihr ein genialer Einfall, der enorm viel Zeit spart.

Mit der Zeit splittert alte Farbe von Holz ab.

ab. Um die Farbe gut zu entfernen, braucht es aber Zeit und Mühe.

Eine Frau hat nun einen genialen Trick entdeckt, der Ihnen viel Arbeit abnimmt.

Alle Jahre wieder ein wenig umdekorieren - das muss schon mal sein, um sich zu Hause noch wohlzufühlen. Manchmal ist das Mobiliar auch einfach nicht mehr zeitgemäß und will ausgetauscht oder aufgehübscht werden.

Frau will mühselig alte Farbe von Treppengeländer entfernen - dann kommt ihr Idee

Eine Frau wollte zum Beispiel vor Kurzem die alte Farbe von ihrem Holz-Treppengeländer abkratzen*, die schon am Absplittern war. Allerdings stellte sich diese Aufgabe als äußerst zeitaufwendig und kräfteraubend heraus. "Nachdem ich stundenlang geschliffen und einige Schichten meines Geländers im oberen Stockwerk abgetragen hatte, wollte ich schon aufgeben", berichtete sie später in der Facebook-Gruppe "Extreme Budget DIY and Life Hacks". In der Gruppe teilen die Mitglieder zahlreiche Tipps, mit denen man mithilfe nützlicher Tipps selbst Hand anlegen kann.

Solch einen hatte dann auch besagte Dame bereit, die sich hinsichtlich ihres Problems den Kopf zerbrach. Vollends das Handtuch werfen wollte sie nämlich noch nicht. Also fing sie an ihre Schränke zu durchkramen, bis ihr Blick auf einen nützlichen Haushaltsgegenstand viel: einen Gemüseschäler.

Da ihr nichts Besseres mehr einfiel, setzte sie ihn also an der alten Farbe am Treppengeländer ein - mit erstaunlichem Erfolg. Die Farbe ließ sich viel einfacher abtragen, sodass sie ihre Aufgabe in nur der Hälfte der Zeit erledigen konnte. "Ich kann nicht glauben, wie schnell ich mit zwei Treppengeländern fertig geworden bin. Ich habe mir ein Vermögen gespart", freut sich die Frau auf Facebook. Als Nächstes will sie sich nun die Fußbodenleisten vornehmen.

Gemüseschäler gegen alte Farbe: Nutzer sind begeistert

Mit ihrem Trick* löst die Dame nicht nur bei sich selbst Begeisterung aus, sondern auch bei den anderen Mitgliedern der Facebook-Gruppe. Wie das Online-Portal Mirror schreibt, wird sie von einigen als "Genie" bezeichnet. Eine Person meint: "Oh mein Gott, das werde ich sowas von ausprobieren." Andere pflichten bei und schwören, den Trick sofort bei der nächsten Gelegenheit auszutesten.

