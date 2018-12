Dieser Artikel auf Amazon sorgt für Spott - erkennen Sie, warum?

Auf Amazon sind immer wieder kuriose Produkte zu finden, die für Diskussionen sorgen. Dieses Mal geht es um ein spezielles Accessoire für Möbel.

Für die einen ist es wichtig, dass die Wohnung schön aussieht, für die anderen steht die Bequemlichkeit im Vordergrund - doch nicht immer lässt sich beides vereinen. Dies beweist auch ein Produkt auf Amazon, das derzeit für Lacher im Netz sorgt.

Produkt auf Amazon: Darüber lacht sich das Netz kaputt

Bei dem "Accessoire", das dort von der Firma NRS Healthcare angeboten wird, handelt es sich um Füße, die an Möbel wie etwa Stühle oder Betten angebracht werden können. Vordergründig dienen diese der Erhöhung von Möbeln und sollen einerseits für Stabilität sorgen, andererseits Anstrengungen beim Hinsetzen und Aufstehen vermeiden, wie es in der Produktbeschreibung heißt. So weit so gut - doch was die Nutzer wirklich zum Lachen bringt, ist ein anderes Detail. Denn laut Produktbeschreibung handelt es sich um "Füße mit unauffälligem Design".

Da können nicht alle Nutzer unbedingt zustimmen. Auf Facebook, wo das Produkt von der Seite Twitterperlen geteilt wurde, meint eine Userin zum Beispiel belustigt: "Sehr unauffällig, habe lange suchen müssen." Ein weiterer findet die Füße ebenfalls zum Schießen: "Dafür wird gleich das Blutdruckmessgerät mit angeboten, falls der Empfänger des Produktes beim Auspacken Zustände bekommt."

Doch mancher Nutzer verpasst dem Spaß auch einen Dämpfer: "Füße mit unauffälligem Design oder unauffällige Füße sind ja auch nochmal ein Unterschied."

