Darum sollten Sie Brennnesseln im Garten auf keinen Fall entsorgen

Brennnesseln sind für die meisten Hobby-Gärtner ein unerwünschtes Unkraut, dabei können die Pflanzen noch so manchen Zweck erfüllen. Wir haben Beispiele für Sie parat.

Wer Brennnesseln in seinem Garten entdeckt, will diese meistens sofort wieder loswerden. Schließlich sorgen sie bei Berührung für schmerzhafte Quaddeln auf der Haut und verschönern den Rasen auch nicht unbedingt. Allerdings sollten Sie aus verschiedensten Gründen Ihre Einstellung gegenüber Brennnesseln vielleicht noch einmal überdenken - sie haben nämlich auch einen Nutzen.

Brennnesseln als Mittel gegen Blattläuse

Blattläuse bedienen sich gerne an Nutz- und Zierpflanzen, die Hobby-Gärtner mit großer Sorgfalt angelegt haben. Wer den Schädlingen deshalb an den Kragen will, kann sich Brennnesseln zunutze machen. Das Online-Portal myHomebook hat beim Bundesverband Deutscher Gartenfreunde e.V. nachgehakt und erfahren, dass sich aus der Pflanze ein geniales biologisches Mittel gegen Blattläuse herstellen lässt.

Tapetenwechsel gefällig? Im Onlineshop von Segmüller finden Sie garantiert die richtigen Möbel für Ihr Zuhause!*

Dazu sammeln Sie ein Kilo kleingeschnittene Brennnesseln in einem zehn Liter großen Behälter und füllen diesen mit zehn Litern Regenwasser auf. Das Gemisch decken Sie ab und lassen es für zwei Tage einweichen. Die entstandene Brühe lässt sich abermals mit zehn Litern Regenwasser (Verhältnis 1:10) mischen und anschließend als Mittel gegen Blattläuse einsetzen. "Dann kann man morgens oder abends mit einer Spritzflasche die Brühe auf die Pflanzen bringen, wodurch die Läuse dezimiert werden", erklärt Sandra von Rekowski vom BDG.

Wer die Mischung statt zwei Tagen ganze zwei Wochen stehen lässt und immer wieder umrührt, kann sie auch als Dünger verwenden. Ob die Jauche so weit ist, erkennen Sie daran, dass sie keinen Schaum mehr bildet und nicht mehr stinkt. Vor der Verwendung wird sie ebenfalls noch einmal mit zehn Litern Regenwasser verdünnt. Danach kommt die Jauche direkt auf die Erde - nicht auf die Pflanzen. Ansonsten könnten die Blätter verbrennen.

Brennnesseln helfen beim Mulchen

Wer auf seinen Beeten Brennnesseln als Mulchschicht verteilt, hat gleich zwei Vorteile: Bringen Sie die Pflanzenreste im Garten aus, erschweren Sie es Unkräutern, sich zu vermehren und erleichtern sich dadurch die Gartenarbeit, da nicht mehr ständig gejätet werden muss.

Gleichzeitig versorgen Sie Ihren Boden dadurch mit wichtigen Nährstoffen, da die Kleinstlebewesen im Erdreich die Brennnesseln langsam zersetzen. In dem Fall können Sie sich eventuell die ein oder andere Düngung ersparen.

Auch interessant: Wenn Sie diese Sache beim Gemüseanbau vergessen, drohen Krankheiten und Schädlinge.

Tomaten nachreifen lassen - mit Brennnesseln

Gerade im Sommer landet bei vielen eine schöne Tomate-Mozzarella-Beilage auf dem Tisch. Damit zum Ende der Erntezeit noch lange von den Tomaten aus dem Garten gezehrt werden kann, werden grüne Tomaten in Kisten gelagert, damit sie nachreifen können. Dieser Prozess lässt sich durch die Zugabe von einer Brennnessel je Tomate beschleunigen.

Lesen Sie auch: Zu diesem Zeitpunkt sollten Tomaten-Triebe wirklich entfernt werden.

*Werblicher Link