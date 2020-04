Wann haben Baumärkte wieder geöffnet und wie muss ich mich verhalten?

In einer Hornbach-Filiale in Esslingen (Baden-Württemberg) wird auf einen Abstand von zwei Metern zwischen den Kunden hingewiesen.

In einigen Bundesländern waren Baumärkte und Gartencenter aufgrund des Coronavirus über Wochen geschlossen. Wie die aktuelle Lage aussieht, erfahren Sie hier.

Das Coronavirus ist immer noch allgegenwärtig.

Baumärkte in einigen Bundesländern hatten wochenlang geschlossen.

Was sich nun ändert und an welche Regeln sich Kunden halten sollten, erfahren Sie hier.

In den letzten Wochen hat sich die Situation bezüglich des Coronavirus stetig geändert. Während nun Baumärkte und Gartencenter in einigen Bundesländern komplett geschlossen hatten, werden aber nun einige Regelungen wieder gelockert. Was sich nun hinsichtlich der Baumärkte geändert hat und was Sie bei einem Besuch beachten sollten, erfahren Sie hier.

In welchen Bundesländern haben die Baumärkte geöffnet oder öffnen wieder?

In Niedersachsen sind Baumärkte seit dem 4. April wieder geöffnet.

Seit dem 18. April dürfen Heimwerker in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein wieder in Bau- und Gartencentern einkaufen gehen.

Ab dem 20. April öffnen Baumärkte in Bayern und Sachsen ihre Pforten.

In den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatten die Baumärkte in den vergangenen Wochen geöffnet.

Coronavirus: Was muss ich beim Einkauf in Baumärkten beachten?

Die Maßnahmen, die bezüglich des Coronavirus von der Regierung getroffen werden, sind stetig im Wandel und werden an die aktuelle Situation angepasst. Zudem bestehen oft unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen Bundesländern, was zu Verwirrung führen kann. Bundesweit gilt jedoch laut der Beschlüsse von Bund und Ländern bis zum 3. Mai: Es ist in der Öffentlichkeit, also auch im Baumarkt oder Gartencenter, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und man darf nur allein oder mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person, unterwegs sein. Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen wieder öffnen.

Einzelne Bundesländer führten zudem eine Maskenpflicht ein: In Sachsen müssen Bürger in Bussen, Bahnen und Geschäften einen Mundschutz* tragen, während auch einzelne Städte und Kommunen ihn verpflichtend gemacht haben. Darunter:

Jena (Thüringen)

Kreis Nordhausen (Thüringen)

Sulz am Neckar (Baden-Württemberg)

Hanau (Hessen)

Wolfsburg (Niedersachsen)

Auch in Bayern soll die Maskenpflicht ab dem 27. April* gelten. Ein Schal darf ebenfalls als Maske benutzt werden.

Hygienemaßnahmen, Öffnungszeiten: Wie gehen die Baumärkte mit der Corona-Krise um?

Die Baumärkte selbst haben sich ebenfalls auf die Corona-Zeiten vorbereitet: OBI bittet seine Kunden zum Beispiel auf der Webseite, ohne Begleitung in den Markt zu kommen und gewährt den Zutritt nur noch über die Haupteingänge. Zudem soll in den Filialen ein Abstand von zwei Metern zu anderen Personen gehalten und nur in Armbeuge oder in ein Taschentuch gehustet werden. Zudem wird Kunden empfohlen ein Desinfektionsmittel zu benutzen*. An den Öffnungszeiten habe sich jedoch nichts geändert.

Auch bei Hornbach orientiert man sich laut Webseite an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und stellt Desinfektionsmittelspender für Kunden und Mitarbeiter parat. In den Filialen behält man sich je nach Kundenaufkommen vor, die Menschenströme zu regulieren. Hagebau weist online zudem daraufhin, dass Kunden mit Karte anstatt Bargeld zahlen sollten und warnt vor lokalen Abweichungen und Einschränkungen in den Märkten.

