Darum haben öffentliche Toiletten eine andere Klobrille als die für das Zuhause

Die Klobrille in O-Form ist in Wohnungen und Häusern verbreitet.

Ist Ihnen auch aufgefallen, dass Klobrillen von öffentlichen Toiletten manchmal eine andere Form haben als die für zuhause? Dafür gibt es einen speziellen Grund.

Klobrillen in öffentlichen Toiletten in den USA haben meist eine U-Form.

Dabei handelt es sich um einen vorgegebenen Standard.

Nicht nur hinsichtlich der Hygiene bringt sie Vorteile.

Sie sind vermutlich auch schon mal auf sie getroffen: die Klobrille in U-Form. Sie ist eigentlich nur in öffentlichen Toiletten zu finden und zeichnet sich durch eine Lücke im vorderen Bereich aus. Besonders in den USA ist diese Form der Klobrille weit verbreitet und nun auch immer wieder in Europa zu finden. Aber was bezweckt diese Form? Und wieso gibt es sie kaum in privaten Toiletten?

Darum haben öffentliche Toiletten eine andere Form als private

Die meisten Behörden in den USA haben spezifische Richtlinien im Sanitärbereich. So ist es in Kalifornien zum Beispiel Vorgabe, dass die Klobrillen in öffentlichen Toiletten vorne eine Öffnung haben müssen oder zumindest einen Spender für Sitzbezüge vorweisen sollen. Die International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO), der Berufsverband der amerikanischen Klempner, sieht die U-Form bei öffentlichen Toiletten als Standard vor.

Dies geschieht aus Hygienegründen: Männern soll beim Hinsetzen etwas mehr "Luft" gewährt werden, um mit der Brille nicht in Berührung zu kommen und somit für weniger Urin- oder Wasserspritzer zu sorgen. Frauen hingegen haben es beim Abwischen der Flächen leichter, nicht in Berührung mit dem Toilettensitz zu kommen, wie Lynne Simnick, Senior Vice President bei der IAPMO, laut dem Online-Portal The Sun erklärt.

So die offizielle Erklärung zumindest. Es gibt aber noch eine offensichtlichere Begründung: Die Klobrillen in U-Form lassen sich wohl günstiger produzieren - weniger Material macht weniger Kosten. Zudem sollen Klobrillen dieser Form seltener gestohlen werden, wie Roger Barry, Geschäftsführer von Healthmatic, einem britischen Unternehmen für Design und Verwaltung öffentlicher Toiletten.

