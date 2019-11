"Falsch geworfen": DHL-Bote gibt peinliches Malheur zu

Bei der Paketzustellung zeigen sich viele Boten recht kreativ. Blöd nur, wenn dabei auch noch ein Missgeschick passiert - so wie einem DHL-Boten vor Kurzem.

Wer glaubt, Online-Bestellungen machen viel weniger Arbeit, als direkt in der Filiale einkaufen zu gehen, hat sich gewältig geschnitten. Nicht selten gestaltet sich die Zustellung von Paketen durch Boten der DHL, Hermes oder anderen Dienstleistern als wahre Schnitzeljagd. Ist der Kunde nämlich nicht Zuhause anzutreffen, müssen diese einen Benachrichtigungszettel ausfüllen, um die Empfänger wissen zu lassen, dass die Zustellung nicht gelungen ist. Stattdessen muss ein alternativer Ablageort - in der Regel beim Nachbarn - angegeben oder das Paket zurück in die Filiale gebracht werden.

DHL-Bote hinterlässt kryptische Nachricht

Ist beides nicht möglich, kann es schnell mal passieren, dass sich Paketboten andere Möglichkeiten zur Ablage aussuchen: Von Balkon über Mülltonne oder Gießkanne war schon alles dabei. Ein DHL-Bote entdeckte vor Kurzem aber noch einen anderen Ort, an dem er sein "Päckt" - wie er es nannte - ablegen konnte. Auf dem mit Rechtschreibfehlern gespickten Zettel, den er dem Kunden hinterließ, lautete es in etwa: "Ihr Paket ist im Carport. Wo die Audi-Autos stehen. Ein Paket." Mittlerweile macht der Zettel bei "Best of Paketzusteller" auf Facebook die Runde.

Jedoch scheint sich der DHL-Bote in einer Sache geirrt zu haben. Es folgte nämlich ein weiterer Zettel, auf dem er den Adressaten informierte: "Falsch geworfen. Das Paket gehört Ihrem Nachbarn." Ob dies bedeuten soll, dass er von vornherein an der falschen Adresse war oder versehentlich das Paket beim Falschen abgegeben hatte und deshalb nun beim Nachbarn ist, ist nicht ganz klar.

Trotzdem amüsieren sich die User über das Missgeschick des DHL-Boten und finden es "irgendwie echt süß". Vor allem seine Rechtschreibung erinnert viele Nutzer an eigene Erfahrungen mit Paketboten, wie es scheint. Am Ende haben die meisten von ihnen Ihre Pakete trotzdem über Umwege bekommen - und haben nun eine nette Anekdote zu erzählen.

Video: Post soll nicht mehr jeden Tag kommen

