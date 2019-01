Wer auf dieses Detail achtet, lässt sein Badezimmer viel größer wirken

Hat eine Wohnung nur ein kleines Bad zu bieten, muss man erfinderisch werden. Mit ein paar einfachen Tricks kann selbst ein Mini-Bad zum Hingucker werden.

Städter auf Wohnungssuche haben sie bereits oft besichtigt: Wohnungen mit kleinen Badezimmern - oft auch ohne Tageslicht. Mit ein wenig Phantasie und der richtigen Einrichtung kann aber selbst das kleinste Bad zur Wohlfühloase werden.

Puristisch einrichten und Raumteiler im kleinen Badezimmer vermeiden

Oberste Regel in kleinen Bädern - aber auch anderen kleinen Räumen: keine Raumteiler wie Kommoden oder andere Möbel aufstellen! Diese machen den Raum noch kleiner und unpraktischer, weil man schnell mal dagegen läuft. Wer dagegen das Motto "Weniger ist mehr" beherzigt und nur das nötigste im Badezimmer stehen hat, lässt den Raum viel offener und damit größer wirken. Auch eine offene Dusche vergrößert dem Einrichtungsportal "Schöner Wohnen" zufolge das Bad optisch.

Für Bade-Nixen gibt es schlechte Nachrichten: Eine Badewanne benötigt viel Platz und sollte in einem kleinen Bad besser durch eine Dusche ersetzt werden. Platz sparen auch Installationswände in Leichtbauweise, in welchen Wasserleitungen verlegt werden können. Mit solchen Installationswänden lassen sich aber auch Nischen für Dusche und Ablageflächen kreieren.

So wirkt Ihr Bad größer: Auf die richtigen Materialien setzen

Natürliche Materialien wie Holz und Stein sorgen für ein behagliches Wohngefühl - das gilt auch für das Badezimmer. Hier darf allerdings nicht jedes Holz verbaut werden: Besonders geeignet ist laut "Schöner Wohnen" Lärchenholz, weil es von Natur aus wasserabweisend ist. Doch auch dieses sollte vor dem Einsatz im Bad mit Holzöl imprägniert werden. Ein weiterer Pluspunkt von Holz im Bad: Di e hellen Flächen geben dem Raum mehr Weite. Apropos Materialien: Wenn Wände und Boden im selben Ton und im selben Material gehalten sind, entsteht ein einheitliches Bild, was den Raum ebenfalls größer wirken lässt.

Nicht nur Farben, auch Licht hat immensen Einfluss auf die optische Wirkung von Räumen. Dabei gilt: Je heller ein Raum, desto größer wirkt er. Dazu ist nicht unbedingt Tageslicht nötig. Mehrere Spots statt einer einzelnen Deckenleuchte bewirken oft schon Wunder.

Spiegel lassen ein Mini-Bad viel größer wirken

An Spiegeln sollte man ebenfalls nicht sparen. Denn diese täuschen zusätzlichen Raum vor und lassen das Badezimmer so größer erscheinen.

Wer zusätzlich noch in hochwertige Fliesen investiert, lenkt von der Größe des Raumes ab. Mosaik-

Fliesen in glänzenden Farben wie Gold hellen den Raum zusätzlich auf.

