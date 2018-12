Feuerwerk im eigenen Hof - ist das erlaubt?

Silvester steht vor der Tür und viele scharen schon mit den Füßen, gebührend ins neue Jahr hineinfeiern zu können. Doch wo sind Feuerwerke überhaupt erlaubt?

Mit einem Feuerwerk ins neue Jahr hineinzufeiern, gehört an Silvester einfach dazu. Doch der Staat hat genau geregelt, wann und wo Feuerwerke erlaubt sind. Wir erklären Ihnen, was Sie dazu wissen sollten.

Silvester: Wer darf Feuerwerkskörper anzünden?

Silvesterfeuerwerkskörper gehören zur Kategorie 2 pyrotechnischer Gegenstände und dürfen deshalb zwischen dem 2. Januar und 30. Dezember nicht angezündet werden. Nur Feuerwerker mit entsprechender Ausbildung dürfen außerhalb dieses Zeitraums mit Erlaubnis der Gemeinde eines abfeuern. Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Umgang mit Silvesterraketen auch am 31. Dezember und 01. Januar verboten.

Wo dürfen Silvesterrakten abgefeuert werden?

Wer an Silvester ein Feuerwerk anzünden möchte, darf dies nicht in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- oder Altersheimen tun. Auch von Reet- und Fachwerkhäusern müssen Sie sich fernhalten. Außerdem hat das Ordnungsamt, die Polizei oder eine andere Behörde, die für Gefahrenabwehr zuständig ist, das Recht, Feuerwerke in der Nähe von gefährdeten Gebäuden oder das lautes Knallen in dichtbesiedelten Gebieten zu untersagen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem saftigen Bußgeld rechnen.

Ansonsten ist das Anzünden von Feuerwerken im privaten Rahmen - wie zum Beispiel im Garten oder im Hof - erlaubt, solange ein angemessener Abstand zu Gebäuden und Menschen gehalten wird. Das Abfeuern von Raketen in größeren Menschenmengen ist jedoch selbstverständlich nicht erlaubt.

