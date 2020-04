Frau reinigt zehn Jahre ihren Backofen nicht - dann kommt dieser Trick

Eine Mutter teilt im Netz ihren Trick zur Reinigung eines fettigen und verkrusteten Backofens - und wird jetzt gefeiert. Wir verraten Ihnen, wie dieser funktioniert.

Wenn es eine Aufgabe gibt, die im Haushalt ungern erledigt wird, dann ist es das Reinigen des Backofens. Doch gar nichts zu unternehmen kommt auch nicht infrage - schließlich bilden sich mit der Zeit unschöne Verkrustungen und Fett sammelt sich an. Eine Mutter hat hierzu vor einigen Monaten ihren genialen Trick offenbart - das Netz zeigt sich begeistert von ihrer Methode.

Bei diesem Reinigungstipp für den Ofen brauchen Sie nur Hausmittel

Den Tipp teilte die Mutter in der geschlossenen Facebook-Gruppe "Mums Who Clean". Folgende Hausmittel brauchte sie laut The Sun dafür: Essig, Natron und einen Scheuerschwamm aus Nylon. Während des Putzens müsste der Backofen noch leicht erwärmt sein, erwähnt die Mutter demnach.

Mithilfe des Reinigungstipps habe sie einen Ofen sauber bekommen, den sie schon seit neun Jahren (!) nicht mehr geputzt habe. Trotzdem zeigte sich das Gerät danach blitzblank:

Backofen mit Natron und Essig reinigen: So gehen Sie vor

Um den Tipp nachzumachen, gehen Sie am besten so vor: Mischen Sie Natron - alternativ auch Backpulver - und Essig in einer Schale zusammen und verteilen Sie einen Teil des Reinigungsmittels mit dem Schwamm auf dem Boden und den Wänden des Backofens. Dann stellen Sie die restliche Mischung in der Schüssel in den Backofen und stellen diesen auf 100 Grad ein. Nach 45 Minuten schrubben Sie die eingeweichten Verkrustungen und Fettreste vorsichtig mit einem Schwamm oder feuchten Tuch ab.

Zudem verrät die Mutter, dass sie ihren Backofenrost in der Badewanne mit Spülmaschinentabs reinigt. Alternativ können Sie dies aber auch in der Spüle erledigen.

In der Gruppe zeigten sich viele Mütter begeistert von dem Trick: "Toll! Sehr gut! Außerdem braucht man keine penetranten Ofenreiniger. Ich hasse dieses Zeug - es verpestet die Luft."

