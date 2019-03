Rosenschnitt: Wuchsform entscheidet über richtigen Zeitpunkt

Der Rosenschnitt im Frühjahr ist wichtig für die Blühfreude und fördert das Wachstum der Pflanze. Allerdings sollte man vor dem Schnitt wissen, welche Wuchsform die Rose hat.

Sonst kappt man womöglich aus Versehen die Blütenansätze. Wer in diesen Wochen seine Rosen in Form bringen will, sollte zuerst auf die Forsythie gucken: Das gelb blühende Gehölz taugt zwar wegen fehlender Pollen und Nektarbildung nicht als Bienenweide, ist aber im Kalender der Natur der perfekte Hinweisgeber für den richtigen Schnittzeitpunkt bei der „Königin der Blumen“: Stehen die Forsythien erst in voller Blüte, drohen zumeist keine starken Fröste mehr, welche die frischen Rosentriebe erfrieren lassen könnten. Dann ist der beste Zeitpunkt für den Rückschnitt, um Vitalität und Blühfreudigkeit zu fördern. Wenn eine Pflanze sehr stark ausgelichtet werden soll oder etliche alte, dicke Triebe entfernt werden müssen, macht es sogar Sinn, schon ab Anfang März zu schneiden, empfiehlt die Gartenakademie Kassel.

Wuchsform kennen

Bevor man die (saubere) Schere ansetzt, ist es vor allem wichtig, die Wuchsform seiner Rosenart genau zu kennen: Blüht sie von Mai/Juni mit Unterbrechungen immer wieder bis hin zum Frost oder nur einmal im Sommer für drei bis sechs Wochen?

Grundsätzlich gilt nämlich: Öfter blühende moderne Strauch-, Beet-, Bodendecker- und Edel-Rosen schneidet man im Frühjahr, einmal blühende Rosenarten (zum Beispiel Wildrosen und viele „Alte Rosen“) dagegen immer erst nach der Blüte. Diese haben nämlich im Vorjahr ihre Blütenansätze gebildet. Werden die nun abgeschnitten, gibt’s keine Blüten.

Schlafende „Augen“

Von vielen Fachleuten wird für Beet-, Edel- und Bodendeckerrosen in der Regel ein Rückschnitt „auf drei bis sechs Augen“ empfohlen, was bei Gartenbesitzern oft für mehr Verunsicherung denn Erkenntnis sorgt – zumal wenn die Mini-Knospen nicht gerade so aussehen wie im Gartenbuch. Bei den „Augen“ handelt es sich um „schlafende“ Knospen für neue Triebe, die jedoch mit einsetzendem Wachstum immer besser zu erkennen sind. Weniger auf die „Augenzählerei“ kommt es aber auf die akkurate Schnittführung an.

Grundsätzlich werden Rosentriebe etwa fünf Millimeter über einem nach außen zeigenden „Auge“ – und mit dem Neigungswinkel zur Innenseite der Pflanze hin – schräg abgeschnitten. Dies sorgt dafür, dass Regenwasser auf der Schnittfläche vom „Auge“ weggeleitet wird und an der offenen Schnittstelle keine Krankheitserreger eindringen können.

Kräftiger Rückschnitt

Grundsätzlich vertragen alle öfter blühenden Bodendecker-, Beet-, und Edelrosen einen kräftigen Rückschnitt bis auf etwa 20 Zentimeter über dem Boden (sodass drei bis sechs „Augen“ bleiben), denn ihre Blüten erscheinen nur am diesjährigen Holz. Wichtig ist, dass der oberste Triebansatz nach außen zeigt, weil der in diese Richtung wachsende neue Zweig Luft zur Entwicklung braucht. Triebe von öfter blühenden Strauchrosen werden um etwa ein Drittel gekürzt beziehungsweise in Form gebracht.

Bei Kletterrosen braucht man nur abgestorbene und überalterte Triebe entfernen und Seitentriebe auf zwei bis neun Augen einzukürzen sowie zu dicht stehendes Seitenholz auszulichten. Wer unsicher ist, was er vor sich hat: Im Gegensatz zu öfterblühenden Kletterrosen haben einmalblühende Exemplare eine hellgrüne Rinde und blühen nur am einjährigen Trieb. Bei den einmal blühenden „Alten Rosen“ und vielen sogenannten „Nostalgie-Rosen“ ist dagegen nur etwas Kosmetik wie etwa das Entfernen von Totholz nötig.

Wie für Obstbäume gilt auch für Rosen im Frühling die Faustregel: je stärker der Rückschnitt, desto größer der Austrieb. Deshalb sollten sich Gärtner ruhig trauen, einer blühfaulen, schwächelnden oder völlig aus der Form geratenen Rose mit der Schere ordentlich zu Leibe zu rücken. Die „Königin der Blumen“ ist zäh und wird sich für die Radikalkur mit kräftigem Neuaustrieb bedanken – üppiger blühend denn je.

+ Beetrosen werden stark eingekürzt, da ihre Blüten am diesjährigen Holz erscheinen. Illustrationen: Gisela Busch © Illustration: Gisela Busch

+ Strauchrosen schneidet man je nach Sorte etwas weniger streng, tote Triebe werden entfernt. © Illustration: Gisela Busch

+ Hochstammrosen haben eine Krone, die wie Beetrosen kräftig gestutzt wird, um Neuaustrieb zu fördern. © Illustration: Gisela Busch