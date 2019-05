Garten aktuell:Tomaten jetzt ins Freie bringen

Gartenwochen

+ © PantherMedia / fotokostic Tomaten lieben sonnige Standorte, aber keine hohe Luftfeuchtigkeit. © PantherMedia / fotokostic

Was ist im Garten aktuell zu tun? Diese Frage wird in der Serie "Garten aktuell" in den HNA-Gartenwochen beantwortet. In dieser Woche geht es um Tomaten.