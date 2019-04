Sie glauben Ihr Teppich sei sauber? Dieser Trick offenbart die Wahrheit

Schmutziger als gedacht

+ © dpa/ Gregor Fischer Katzen hinterlassen viele Haare auf dem Teppich. Doch nicht immer sind diese sichtbar - ein Trick hilft nach. © dpa/ Gregor Fischer

Von außen mag der frischgesaugte Teppich völlig sauber wirken. Doch oft verbirgt sich im Stoff noch so einiges an Staub und Haaren. So finden Sie es heraus.