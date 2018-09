So werden Sie den Grauschleier auf der Kochwäsche garantiert los

Strahlend weiß, so wünscht sich jeder seine Kochwäsche. Einige Tipps bewahrt sie vor Grauschleiern.

Ihre Kochwäsche wird von Mal zu Mal mehr von einem Grauschleier überzogen? Wir zeigen Ihnen, wie die Wäsche wieder strahlend weiß wird.

Dass Ihre Kochwäsche immer grauer wird, kann verschiedene Gründe haben. Vielleicht ist auch einmal ein dunkleres Kleidungsstück in die Wäsche geraten oder Sie haben versehentlich ein Colorwaschmittel verwendet - es kann viele Ursachen geben.

Ist der Grauschleier erst einmal da, ist es manchmal gar nicht so leicht, ihn wieder loszuwerden. Hier erfahren Sie, mit welchen Mitteln Sie es trotzdem schaffen könnten.

Grauschleier in weißer Kochwäsche: So vermeiden Sie ihn

Damit gar nicht erst ein Grauschleier auf Ihrer Kochwäsche entsteht, sollten Sie folgende Tipps beachten:

Waschen Sie weiße Kochwäsche nie mit farbigen Teilen zusammen - diese sollten sowieso nicht in der Kochwäsche bei 90 Grad landen, da sie sonst ihre Farben verlieren.

Benutzen Sie nur Vollwaschmittel in Pulverform, da hier die nötigen Bleichmittel und optischen Aufheller enthalten sind.

Geben Sie bei stark verschmutzter Kleidung lieber weniger in die Waschmaschine.

Achten Sie auf die richtige Dosierung des Waschmittels - es müssen Wasserhärte, Verschmutzungsgrad & Co. mit einbezogen werden. Anweisungen dazu finden Sie meist auf der Verpackung.

Kochwäsche: So wird Sie wieder weiß

Ist der Grauschleier schon vorhanden, sollten Sie zunächst einmal versuchen, diesen mit weniger aggressiven Mitteln loszuwerden. Als hilfreicher Reiniger kann hier Natron dienen: Weichen Sie die ergrauten Wäschestücke zunächst einige Stunden in Wasser ein, in das Sie einen Teelöffel Natron gemischt haben.

Genauso soll es vielen Ratgebern zufolge mit einem Päckchen Backpulver funktionieren - allerdings rät Prof. Lutz Vossebein von der Öffentlichen Prüfstelle für das Textilwesen in Mönchengladbach laut NDR davon ab: "Backpulver hat keinen Bleicheffekt."

Im Sommer gibt es außerdem eine andere leichte Methode, um Grauschleier in der weißen Wäsche zu vermeiden: Trocknen Sie die Kochwäsche einfach draußen an der Sonne. Das UV-Licht und der Sauerstoff in der Luft sorgen auf natürliche Weise dafür, das Kleidung ausbleicht.

