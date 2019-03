Mann wird aus Wohnung geschmissen, obwohl er Miete zahlt - dann stirbt er als Obdachloser

Stellen Sie sich vor: Sie zahlen immer pünktlich Miete, doch plötzlich setzt Sie Ihr Vermieter einfach vor die Türe - und Sie landen obdachlos auf der Straße.

Hannover - Genau so erging es Jürgen N.: Regelmäßig zahlte er seine Miete pünktlich an seinen Vermieter. Was er nicht wusste: Er wurde jahrelang betrogen. Denn die Miete ging nicht an den Besitzer des Hauses, in dem sich die Wohnung von N. befand, sondern an eine Scheinfirma.

Mieter muss Wohnung zwangsräumen - und landet auf der Straße

Und so kam es, dass Jürgen N. Monat für Monat seine Miete pünktlich an Betrüger überwies. Eines Tages schaltete sich dann der Hausbesitzer ein - und forderte die ausstehenden Mieten in Höhe von rund 20.000 Euro. Die habe Jürgen N. aber nicht zurückbezahlen können.

Der Hausbesitzer ließ die Wohnung daraufhin zwangsräumen - trotz Protesten vonseiten verschiedener Verbände und Politiker. Jürgen N. sei völlig perplex gewesen und habe daraufhin "alle Perspektiven verloren", so sein Anwalt im Gespräch mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ).

Jürgen N. stirbt obdachlos auf der Straße

Zunächst habe sich Jürgen N. dann zu Freunden gerettet. Als das nicht mehr ging, sei der Mann alleine und ohne Geld dagestanden und schließlich auf der Straße gelandet. Nun der Schock: Kurz vor seinem 65. Geburtstag starb Jürgen N. als Obdachloser auf der Straße.

Nun planen Freunde und Angehörige eine Mahnwache, die am 7. März 2019 vor Jürgen N.s damaliger Wohnung stattfinden soll. Das Datum sei kein Zufall, wie es heißt, denn: Am 7. März sei Jürgen N. nämlich aus seiner Wohnung geworfen worden - und er wäre an diesem Tag tragischerweise auch noch 65 Jahre alt geworden.

