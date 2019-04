So sollte Ihr Bett im Schlafzimmer auf keinen Fall stehen

Im Bett verbringen wir viel Zeit unseres Lebens. Doch nicht immer ist der Schlaf darin auch erholsam. Das könnte an dem Platz liegen, an dem Ihr Bett steht.

Das Schlafzimmer zählt neben dem Wohnzimmer zu den wichtigsten Räumen in der Wohnung. Das Bett spielt dabei eine wesentliche Rolle. Und zwar nicht nur seine Beschaffenheit, die Qualität der Matratze, des Lattenrosts oder seine Größe sind entscheidend. Wichtiger noch ist: Wo steht Ihr Bett im Schlafzimmer?

Bessere Schlafqualität durch Himmelsrichtung

Jeder Mensch hat seine ganz bestimmten Vorlieben, in welche Richtung er schlafen möchte. Meistens sagt uns schon das Gefühl, wie wir uns betten wollen. Dabei entscheidend: Die Himmelsrichtung, nach der das Bett ausgerichtet ist. Als optimal gilt, wenn der Kopf nach Norden zeigt. Das soll vor allem Menschen nützen, die unter Schlafstörungen leiden. Belegt ist dies allerdings nicht.

Schlafen - mit Sicherheit

Doch auch andere Faktoren spielen bei der richtigen Positionierung des Bettes eine Rolle. So haben Menschen ein natürliches Bedürfnis nach Sicherheit. Es schadet also nicht, wenn das Bett so ausgerichtet ist, dass Sie, wenn Sie im Bett liegen, die Türe sehen können. Das Gefühl von Sicherheit ist für entspannten Schlaf extrem wichtig.

Leitungen verleiten zu Schlafstörungen

Ebenfalls wichtig: Checken Sie, ob an der Wand, an der später Ihr Kopf ruhen wird, Leitungen von Heizungen oder Wasserrohre entlangführen. Das Rauschen kann selbst den tiefsten Schläfer aus der Reserve locken.

Kopf an Wand ist von Vorteil

Apropos Wand: So romantisch der Gedanken an ein frei stehendes Bett auch sein mag - wir entspannen uns besser, wenn unser Bett an einer festen Wand steht.

Durchzug zieht Schlaflosigkeit an

Zudem wird empfohlen, das Bett im Schlafzimmer nicht direkt zwischen Türe und Fenster zu stellen. Hier herrscht Durchzugsgefahr - und damit auch Gefahr für Ihren erholsamen Schlaf.

Freie Sicht für freie Träume

Achten Sie bei der Positionierung Ihres Bettes darauf, dass Ihre Sicht nicht einschränkt ist oder das Gefühl davon vermittelt wird. So sollten Sie etwa auf Regalbretter über dem Kopf verzichten, ebenso darauf, dass Sie in eine Dachschräge hineinschauen. Platzieren Sie Ihr Bett so, dass Sie aus der Dachschräge herausschauen. So haben Sie kein beengtes Gefühl beim Schlafengehen.

Spiegel, TV, PC - bitte nicht!

Verzichten Sie für erholsamen Schlaf auf Spiegel im Schlafzimmer. Sie machen das Zimmer unruhig. Wenn es nicht anders geht, platzieren Sie den Spiegel möglichst so, dass Sie nicht hineinsehen können, wenn Sie im Bett liegen und versuchen zu schlafen.

Ebenso sollten Sie TV, PC & Co. aus Ihrem Schlafzimmer verbannen. Etwa eine halbe Stunde sollten Sie in diese Geräte nämlich nicht mehr hinsehen (das gilt auch für Ihr Smartphone!). Dadurch kann sich das Gehirn beruhigen und Sie schlafen entspannter.

