"Ist das normal?": Mutter offenbart, was sie nach dem Duschen mit ihren Handtüchern macht

Eine Mutter offenbart in einem Online-Forum, was sie jedes Mal nach dem Duschen mit den Handtüchern macht - und wird als "lächerlich" bezeichnet.

Jeder hat so seine Gewohnheiten im Haushalt, die er für völlig normal hält - andere wiederum jedoch für übertrieben und überflüssig. So erging es nun auch einer Mutter, die offenbarte, was sie nach jeder Dusche mit ihren Handtüchern macht.

Mutter offenbart ihre Badetuch-Gewohnheit - Netz bezeichnet sie als "lächerlich"

"Ist das normal?", fragt eine Mutter auf dem Online-Forum Mumsnet. "Ich bin die ganze Zeit dabei, Handtücher zu waschen". Denn laut eigener Aussage würde sie ihre Badetücher nach jeder Anwendung sofort in die Waschmaschine geben. Nun scheint ihr jedoch die Vermutung gekommen zu sein, dass es andere unterschiedlich handhaben könnten.

Eine Vermutung, die womöglich zutrifft. Ein Großteil der Nutzer scheint zumindest der Meinung zu sein, dass ihre Gewohnheit "lächerlich" sei. Der User Wolfiefan meint: "Das ist überhaupt nicht normal. Benutze sie und hänge sie zum Trocknen auf. Sie sind nach einer Anwendung nicht dreckig." Ein anderer namens CloserIAm2Fine meint: "Das ist lächerlich und absolut schädlich für die Umwelt! Du benutzt das Handtuch, wenn du schon sauber bist. Was glaubst du, wie dreckig es wird? Wenn du glaubst, es nach jeder Anwendung waschen zu müssen, duscht du dich nicht richtig." Oder: "Sogar in einem Hotel wird nicht mehr täglich das Handtuch gewechselt. Du verhältst dich unvernünftig und machst dir zu viel Arbeit."

Auch interessant: Mutter testet Trick, um hartnäckige Flecken loszuwerden - und kann ihren Augen kaum trauen.

Video: So viele Bakterien stecken in frischen Handtüchern

Wie oft sollten Handtücher tatsächlich gewaschen werden?

Wirklich nach jeder Anwendung? Die Antwort darauf lautet: Nein, das ist nicht nötig. Dennoch sollte man beim Waschen der Handtücher nicht zu lasch sein. Denn beim Abtrocknen der Haut rubbeln Sie abgestorbene Hautzellen ab, die im Handtuch bleiben. Werden diese nicht regelmäßig durch Waschen entfernt, wird das Handtuch recht schnell zum Brutstätte für Bakterien & Co.:

"Ein feuchtes Badetuch fängt irgendwann an zu 'leben'. Wo immer Gerüche auftauchen, sind auch Mikroben am Gedeihen. Wenn das Tuch erstmal muffelt, ist es höchste Zeit das Ding zu waschen", erklärt auch Pathologe und Mikrobiologe Philip Tierno dem Online-Portal Welt. Deshalb ist es auch wichtig, dass das Handtuch nach dem Abtrocknen so aufhängt wird, dass es komplett trocken wird.

Und wie oft darf es nun genutzt werden? "Ein Badetuch sollte man höchstens drei Mal benutzen", meint der Experte. Das heißt, in der Woche sollten pro Person ungefähr zwei Handtücher zum Einsatz kommen. Anschließend sollte es bei mindestens 60 Grad in die Wäsche, um Bakterien abzutöten.

Stimmen Sie ab: Wie oft sollten Handtücher gewaschen werden?

Lesen Sie auch: Mutter verrät im Netz ekligen Trick, um Klobürste zu reinigen - Nutzer reagieren verstört.