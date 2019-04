So werden Kästen und Kübel dauerhaft bepflanzt

Eine dauerhafte Bepflanzung, die möglichst über viele Jahre lang hält und vom Frühling bis zum Herbst etwas Attraktives fürs Auge zu bieten hat – das wünschen sich viele Balkongärtner.

Wer sich an Wegwerfpflanzen wie Geranien & Co. sattgesehen hat und nicht alle Jahre wieder seine Balkonkästen für nur eine Saison neu bestücken möchte, dem empfiehlt Gärtnermeister Karl-Heinz Härtl aus Niedenstein (Schwalm-Eder-Kreis) eine dauerhafte Bepflanzung.

Für sonnige und schattige Standorte gibt es jeweils perfekt angepasste, attraktive (Blüh)Pflanzen, die nur ein geringes Nährstoffangebot benötigen. Diese kleinen Gehölze, Zwiebelblumen und (Polster)Stauden verkraften als „wahre Hungerkünstler“, so Härtl, nicht nur problemlos die sommerliche Abwesenheit ihrer Besitzer, sondern brauchen auch keinerlei Dünger, der schlimmstenfalls sogar die Erde versalzt.

Damit sich im Pflanzgefäß im Laufe der Jahre ein perfekter Mikrokosmos entwickeln kann, der außer mäßigen Wassergaben (wenn Regen mal ausbleibt) kaum Pflege benötigt, muss man beim Pflanzen einiges beachten, sagt Härtl. Als Pflanzbehälter eignen sich klassische Blumenkästen, aber auch eine alte Zinkwanne. Ganz wichtig: In solche Behälter genug Abzugslöcher für Gieß- und Regenwasser hineinbohren. Um Staunässe zu verhindern, bekommt das Pflanzgefäß zuerst eine Dränage-Schicht aus Styroporflocken oder Blähton. Auf diese kommt ein Pflanzvlies, ehe ein gutes Pflanzsubstrat (Kakteenerde oder ein selbst zusammengestelltes Blähschiefer-Pflanzerde-Kies-Gemisch) eingefüllt wird. Bei den Pflanzen kombiniert man ein Solitärgehölz mit niedrigen, jahreszeitlich verschieden blühenden Arten. Zuletzt kommt eine etwa einen Zentimeter dicke Mulchschicht obenauf (etwa Bimskies, Blähschiefer oder Pinienmulch). gis

Info: Zum Thema „Dauerhafte Balkonkastenbepflanzung“ bietet Gartenbau Härtl in Niedenstein, Am Frießelsbach 3, im Juni/Juli (Termin noch offen) ein Praxisseminar an. Tel. 0 56 24 / 92 60 45.