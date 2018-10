Mit diesen simplen Tipps sind braune Verfärbungen an der Klobürste Geschichte

Die Klobürste reinigen? Manche würden sie wohl eher sofort aussortieren. Manchmal lässt sich eine schmutzige Bürste jedoch wiederherstellen - so funktioniert's.

Die Klobürste zu reinigen, halten wohl viele für eine unangenehme Aufgabe - die jedoch trotzdem regelmäßig erledigt werden sollte. Wir haben hierzu Tipps für Sie.

Soll ich eine Klobürste reinigen oder direkt wegschmeißen?

Das kommt vermutlich auf den Verschmutzungsgrad und die Qualität der Klobürste an. Handelt es sich um einen Billig-Artikel aus der Drogerie fällt es leichter, die Klobürste wegzuschmeißen, sobald sie sich nicht mehr vollständig reinigen lässt. Sind es allerdings teurere Bürsten aus Holz oder Edelstahl, dann lohnt es sich schon, diese länger am Leben zu halten. Um die Lebensdauer von Klobürsten zu verlängern, lesen Sie im Folgenden einige Putz-Tipps.

Weichen Sie die Klobürste bei der Reinigung ein

Oftmals reicht es schon aus, die Klobürste gleich beim Putzen der Toilette mit zu reinigen. Dabei verteilen Sie den WC-Reiniger zunächst mit der Bürste in der Toilette und legen sie anschließend ins Klo hinein und lassen sie dort eine halbe Stunde lang einweichen. Anschließend spülen Sie die Toilette und die Klobürste per Spülung aus - in der Regel ist damit die Klobürstenreinigung erledigt.

Hausmittel Essig: Beim Klobürste reinigen vollbringt es Wunder

Doch nicht immer ist die Arbeit so schnell getan - und mit der Zeit bilden sich unschöne Verunreinigungen an dem Haushaltsgerät. Gelbliche Verschmutzungen an der Klobürste rühren zum Beispiel oft von Kalkablagerungen her - und das beste Hausmittel hierfür ist Essig. Füllen Sie einfach etwas Essig in die Toilette und stellen Sie die Klobürste hinzu. Dort sollte sie mehrere Stunden lang einwirken, bevor Sie sie unter laufendem Wasser abspülen. Danach dürfte der erhärtete Kalk verschwunden sein.

Da der Essiggeruch sehr penetrant sein kann, sollten Sie bei dieser Art der Reinigung außerdem gut durchlüften. Kombinieren Sie die Reinigung durch organische Säuren wie Essig zudem nicht mit WC-Reinigern, da Experten vor giftigen Dämpfen warnen, sobald beide Mittel aufeinander treffen.

So wird eine braun-verfärbte Klobürste wieder weiß

Mit der Zeit bekommt jede Klobürste braune oder orange Verfärbungen - das lässt sich oft leider nicht vermeiden. Um diese ekligen Ablagerungen wieder loszuwerden, gibt es allerdings einen genialen Trick. Was Sie dafür brauchen: Gebissreiniger-Tabs. Dazu stellen Sie die Klobürste über Nacht entweder in einen Behälter voll Wasser oder gleich in Toilette, in der Sie zuvor einen Tab aufgelöst haben. So wird das stille Örtchen gleich mit gereinigt. Indem Sie heißes Wasser nachgießen, verstärken Sie den reinigenden Effekt sogar. Am nächsten Morgen spülen Sie die Bürste kurz unter fließendem Wasser ab - dann sollten die braunen oder orangen Verfärbungen verschwunden sein. Damit das auch länger so bleibt, sollten Sie die Bürste regelmäßig reinigen.

Übrigens: Der Tipp funktioniert auch mit normalen Toilettenreinigungs-Tabs oder Spülmaschinen-Tabs.

So reinigen Sie den Klobürstenhalter

Nach jeder Anwendung der Klobürste landet diese in der entsprechenden Halterung - diese wird dann meist durch herabtropfendes Wasser verschmutzt. Grund genug also, die Toilettenbürstenhalterung ebenso regelmäßig einer Reinigung zu unterziehen. Dazu können Sie in der Regel die oben genannten Tipps anwenden. Da die Halterung zum Reinigen nicht in die Toilette passt, können Sie dies auch in der Dusche oder draußen im Garten mit dem Schlauch erledigen - aber bloß nicht in der Spülmaschine!

Sollten Sie die Halterung ausbürsten wollen, dann nur mit einem Gerät, das Sie ausschließlich zu diesem Zweck verwenden und auch nur mit Handschuhen.

Kann ich die Klobürste auch in der Spülmaschine reinigen?

Man mag es gar nicht glauben, aber diese Alltagsweisheit macht tatsächlich die Runde im Netz. Wem es bei diesem Gedanken schüttelt, dann zurecht: Denn an der benutzten Klobürste befinden sich E.coli-Bakterien, die beim Reinigen der Bürste in der Spülmaschine ins Spülwasser geraten würden. Die Gefahr ist hierbei einfach zu hoch, dass sich die Bakterien auch andernorts in der Maschine oder gar dem Geschirr festsetzen. Deshalb hat die Klobürste im Geschirrspüler nichts zu suchen.

