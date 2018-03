Kratzer in den Holzmöbeln? So verschwinden Sie im Nu

Wenn das Lieblingsmöbelstück plötzlich verkratzt ist, ist der Schreck groß - doch bei Holzmobiliar haben Sie Glück: Ein alter Tipp lässt Einkerbungen verschwinden.

Im Vergleich zu Möbeln aus Metall oder Kunststoffen sind Tische, Stühle & Co. aus Holz recht anfällig für kleine Kerben und Kratzer. Doch Holzmöbel haben einen Vorteil: Sie lassen sich mit ein wenig Geschick recht einfach wieder in den Originalzustand versetzen.

Alter Trick: So verschwinden Kratzer aus Holzmöbeln

Sie haben versehentlich etwas Scharfkantiges in das Holzmobiliar gedrückt? Kein Problem. Ein alter Trick von Großmutter schafft Abhilfe: Alles, was Sie benötigen, um oberflächliche Kratzer aus dem Material zu entfernen, ist eine Walnuss. Lösen Sie die Nuss einfach aus der Schale und reiben Sie damit gleichmäßig und in kreisenden Bewegungen über die betroffene Stelle. Sie werden merken, dass sich die Kerbe innerhalb kürzester Zeit wie in Luft auflöst.

Der Trick funktioniert sowohl bei hellem als auch dunklem Holz und kann überall ausgetestet werden - vom Tisch hin zum Schrank oder Türrahmen.

Von Franziska Kaindl