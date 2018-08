Leben in "Riverrun": "Game of Thrones"-Schloss gibt's zum Schnäppchenpreis

"Game of Thrones"-Fans dürfen die Ohren spitzen: Denn "Riverrun", das Zuhause der Tullys, gibt es nun zu kaufen - für kleines Geld. Hier finden Sie alle Infos.

Gosford Castle, in Nordirland gelegen, wird den meisten nichts sagen - doch die Außenansicht könnte Ihnen bekannt vorkommen. Schließlich war das Schloss Schauplatz einiger Schlüsselszenen der HBO-Serie "Game of Thrones". Dort kennen Zuschauer die Gemäuer als "Riverrun", dem ehemaligen Zuhause der Tullys und Heimat von Catelyn Stark.

Game of Thrones-Schloss zum Kauf - zum Schnäppchenpreis

Nun gibt es den Drehort quasi als Schnäppchen zu haben und zwar für einen Startpreis von 500.000 Pfund (rund 563.000 Euro). Damit ist es günstiger als eine Wohnung in London, wo Käufer im Schnitt 647.000 Euro hinblättern.

Allerdings bekommen Interessenten nicht das ganze Schloss für den Preis - bisher beinhaltet das Angebot der Firma Maison Real Estate nur einen Teil der Immobilie, welcher wiederum in sechs Wohnungen von je 325 Quadratmetern unterteilt werden kann. Dazu gehören zehn Badezimmer und über 15 Schlafräume. Ein Manko hat das Ganze aber: Es fehlt eine Zentralheizung, weshalb Bewohner wohl erst einmal frieren müssen.

Das Schloss wurde in der Mitte des 18. Jahrhunderts von Archibald Acheson, 2nd Earl of Gosford, erbaut und steht unter Denkmalschutz. Während des zweiten Weltkriegs diente es sogar als Kriegsgefangenenlager. Heute ist es vor allem aus "Game of Thrones" bekannt - es diente als Kulisse für Außenaufnahmen in der bekannten "Roten Hochzeit"-Folge oder der Hinrichtung von Rickard Karstark durch Robb Stark.

So sieht Gosford Castle als "Riverrun" aus

