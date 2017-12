Liebesnest von Prinz Harry und Meghan Markle steht zum Verkauf

Ein Großteil der Liebesgeschichte zwischen Prinz Harry und Meghan Markle spielte sich in Toronto ab - nun steht das kanadische "Zuhause" der beiden zum Verkauf.

Einige Jahre lang lebte Meghan Markle für die Dreharbeiten an der US-Serie "Suits" in der kanadischen Stadt Toronto. Hier mietete sie sich ein Haus in der Yarmouth Road - auch Prinz Harry wurde dort oft von Anwohnern gesichtet, nachdem sich die beiden kennenlernten.

Angeblich verbrachte das Paar viel Zeit in dem luxuriösen Einfamilienhaus, bevor sie ihre Verlobung öffentlich machten. Nun lebt Meghan Markle zusammen mit Harry in England und das Liebesnest der beiden steht zum Verkauf.

Luxuswohnung in Toronto - so sieht es darin aus

Die Immobilienagentur "Freeman Real Estate" ist für den Verkauf des Hauses verantwortlich und bietet es für einen Startpreis von 1,4 Millionen Dollar (1,2 Millionen Euro) an. Darin finden sich unter anderem drei Schlafzimmer und zwei Bäder. Mit einem strengen Prüfsystem will die Firma sicherstellen, dass nur wahre Interessenten das Haus von innen zu sehen bekommen - neugierige Royal-Fans haben also keine Chance für kleine Einblicke in das Privatleben des Paares.

"Es gibt keine Spuren von Royalty im Haus, außer dass es ein sehr schöner Wohnsitz ist... sie (Anm. d. Red.: Meghan Markle) hatte einen guten Geschmack", meint David Freeman, Makler der Agentur "Freeman Real Estate", gegenüber dem Online-Portal von The Globe and Mail. Trotzdem sei es jedes Mal wieder amüsant ins Bad zu gehen und sich zu denken: "Wow, Prinz Harry hat diese Toilette benutzt."

